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12萬家台港澳企業 為大陸創造上千萬個就業機會

2019-11-20 18:36聯合報 記者林則宏／即時報導

根據大陸國家統計局20日發布的「第四次全國經濟普查公報」，截至去年底，近12萬家台港澳企業，為中國大陸創造了超過1,200萬個就業機會。其中，光是4.3萬家台港澳工業企業提供的就業機會就達到940.8萬個。

大陸國家統計局20日公布第四次全國經濟普查結果，國家統計局副局長鮮祖德表示，這次全國經濟普查主要目的是全面調查中國第二和第三產業的發展規模、佈局和效益，普查標的是中國境內從事第二和第三產業的全部法人單位、產業活動單位和個體經營戶，普查時期數據為2018年年度數據。

普查結果顯示，至2018年底，大陸從事第二和第三產業活動的法人單位共計2,178.9萬個，比2013年底（2013年為大陸第三次全國經濟普查年份）增加1,093.2萬個，增長100.7%。

按行業分，法人單位數量居前三名的行業依序為：批發和零售業649.9萬個，占29.8%；製造業327.0萬個，占15.0%；租賃和商務服務業255.1萬個，占11.7%。

至2018年底，大陸第二和第三產業法人單位從業人員達3億8,323.6萬人。其中，第二產業從業人員1億7,255.8萬人，較前次調查減少2,005.0萬人，下降10.4%；第三產業從業人員2億1,067.7萬人，增加4,726.2萬人，增長28.9%。

在第二、三產業中的港澳台商投資企業達11.9萬個，占0.6%。其中，港澳台資工業企業有4.3萬個，從業人員940.8萬人。其次是批發和零售業有2.5萬個，從業人員103.4萬人；信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業0.8萬個，從業人員69.4萬人。

另，住宿和餐飲業港澳台投資企業從業人員有43.1萬人；交通運輸、倉儲和郵政業企業從業人員30.1萬人；租賃和商務服務業企業從業人員27.4萬人；科學研究和技術服務業企業從業人員15.5萬人。前述各行業台港澳企業在大陸所創造的就業機會總計達1,229.7萬人。

大陸國家統計局20日舉行第四次全國經濟普查結果記者會。（取自大陸國務院新聞辦公室...
大陸國家統計局20日舉行第四次全國經濟普查結果記者會。（取自大陸國務院新聞辦公室網站）
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