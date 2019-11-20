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大陸宣布 終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅

2019-11-20 18:35聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸商務部20日公告，決定終止對原產於日本和台灣的進口甲乙酮的反傾銷期終複審調查，自2019年11月21日起，對原產於日本和台灣的進口甲乙酮不再徵收反傾銷稅。

大陸2007年11月起對原產於日本和台灣等的進口甲乙酮實施反傾銷措施，台灣遭課徵的反傾銷稅率為25.07％。公告稱，2018年11月，應中國大陸產業申請，商務部發起本次期終複審調查。

甲乙酮是一種有機溶劑，用於煉油、染料、塗料、香料、粘合劑、醫藥、電子元件清洗、磁記錄材料、合成革等行業，還可用於製備某些抗氧劑、硫化促進劑及硝化纖維素、醋酸纖維素、聚氨臘樹脂、乙烯樹脂、丙烯樹脂、醇酸樹脂、酚醛樹脂、油墨等。

大陸宣布終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅。（新華社）
大陸宣布終止對台灣進口甲乙酮課徵反傾銷稅。（新華社）
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