摩根大通：中國會是下一個出現零利率的國家

2019-11-20 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



摩根大通中國首席經濟學家朱海斌指出，中國非金融企業債務占比過高，且利率水準過高。考慮到現有債務的償付負擔已經擠出了新增信貸的有效需求，中國有可能成為下一個零利率的國家。

朱海斌15日出席復旦大學經濟學院舉辦的學術沙龍。界面新聞報導，朱海斌認為，世界上的主要高債務發達國家中，政策利率都在下降，除了中國，都出現過零利率。

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他指出，中國企業債務現有的償付負擔太高，擠出了新增信貸的有效需求。因此，他預測中國有可能成為下一個零利率的國家。

朱海斌還預測，從中長期看，人民幣匯率將處在溫和貶值的通道上。儘管如此，他認為中國出現大面積債務危機和經濟衰退的可能性並不大。

朱海斌測算，雖然中國總債務很高，大概為名義GDP的2.6-2.7倍，但外債水準只占10%-15%。根據國際貨幣基金組織（IMF）給出的參考標準，中國目前3兆美元的外匯存底也完全足夠應對潛在的危機。

他指出，IMF建議的中國外匯存底底線在2.2-2.3兆美元之間，而1-1.5倍是合理的水準。雖然目前這個數字有所下行，正好處在合理區間，朱海斌認為，所以從這個邏輯上來講，中國基本不可能出現像亞洲金融危機一樣的情形。

根據大陸國家金融與發展實驗室與中國社會科學院經濟研究所調查，截至今年6月底，中國企業部門債務占名義GDP的比重，即非金融企業槓桿率為155.7%，較上年末增長了2.2個百分點，遠超政府部門槓桿率(38.5%)和居民部門槓桿率(55.3%)。