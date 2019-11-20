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雪地代寫愛的告白 黑龍江走紅

2019-11-20 17:07聯合報 記者賴錦宏／即時報導

最近大陸東北普遍降大雪，黑龍江人一邊在朋友圈、抖音上曬著雪花漫天飛舞、白雪皚皚的美景，一邊則是腦洞打開，發現「冬日商機」-在雪地代寫名字表白。很多店主兩天就接了幾十單，多數店主表示做這個不是為了掙多少錢，主要是好玩。

在積雪上告白、寫祝福對大陸北方人來說是尋常事，隨著電商平台發展，冰雪「代寫商機」又火了起來。「5塊錢人民幣（約合新台幣22元）你買不了吃虧，5塊錢你買不了上當，但你能買到一次浪漫的表白。」據報，代寫服務收費方式多樣，有1個字收5元的，也有10個字以內收費10元的。

人們用手、用腳在雪地上、車上等各處的積雪上繪製圖案，可以是可愛的卡通人物，也可以是深情告白的話語，千奇百怪，無所不能。「幫南方的朋友們在雪地寫字」、「2元一個字，實際價格隨緣」，一名哈爾濱學生崔小花在閒魚發布「雪地代寫」的業務，不到3天接到20餘筆訂單；另一位店主表示，她也在幾天內就接到近40個訂單。

崔小花說，「大部分是男女朋友互送祝福或者表白的，一般表白5.2元一次。」崔小花說，她還設計一些心形、小花等圖案，或給圖片做個花邊，以便提高「競爭力」。

崔小花表示：「一般買家會要求雪要乾淨一點，字寫好看一點，所以找地方其實是最麻煩的。」據報導，她的經驗是，每個字都要寫成「臉那麼大」才能看清，拍照也盡量選擇白天或有路燈的地方，不然會看不清。

另一位哈爾濱市民張雷說：「我就突發奇想，在自己車上雪下得很厚，畫了個機器貓，寫了一個I love you（我愛你）。然後說向全國接單，發了這麼一個影片。」張雷玩笑似的短片，卻吸引了大陸網友的注意。不少網民留言落單。至今張雷已經接了3單。

傳達愛意、體驗雪趣是這些人找張雷的主要原因。而張雷也希望通過這種形式，讓更多的人愛上北方的雪。

在積雪上寫愛的告白、寫祝福對大陸北方人來說是尋常事，隨著電商平台發展，冰雪「代寫...
在積雪上寫愛的告白、寫祝福對大陸北方人來說是尋常事，隨著電商平台發展，冰雪「代寫商機」又火了起來。（星島網）
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