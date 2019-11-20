大陸肉價貴 海底撈漲了
2019-11-20 16:19
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
非洲豬瘟傳入大陸一年多，肉價居高不下，光大證券發布最新研報指出，今年以來海底撈對翻台率較高的門店，酌情進行了提價，整體漲幅度為3%-5%。
界面新聞報導，廣州海底撈門店的肥牛單價從人民幣70元漲至72元，新一波漲價從15日起菜單更新。店員表示，主要是因應豬肉價格上漲，因此豬肉、豬腦花等單品價格浮動，平均上漲人民幣1-2元。
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不過，光大證券指出，海底撈肉類單品價格上漲，遠小於肉價上漲的幅度，顯示成本控制能力。
海底撈2018年開始推出區域化定價策略。今年以來統計熱門地區且翻台率較高門店，整體提價幅度在3%-5%。
除了熱門門店提價，海底撈提高客單價的策略，也顯現在減小優惠力度。另外，菜單也調整新增了高價格、高品質菜品，比如牛PLUS、特選牛排等，另外在飲品創新推出咖啡特調和啤酒等，價格從人民幣9.9元提價至14元。
此外，海底撈正多元發展佈局偏高端正餐，今年在鄭州和西安開出了麵館，並擬收購 上海緣澍、Hao Noodle和上海好萃等人氣店，尋找新的利潤增長點。
光大證券研報中預測，海底撈在2019至2021年將分別淨增加300、235、235家門店。但考慮到原材料價格上漲的壓力，研報下調了2019年淨利預測至民幣23.83億元，並預測2020-2021年的淨利分別為人民幣32.95和42.31億元。
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