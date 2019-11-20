中國移動賣5G咖啡：咖啡為5G內容引流

2019-11-20 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



繼中國石化跨界賣咖啡後，中國移動也宣布推出4款5G咖啡，並表示首家5G咖啡店即將開張，然而和星巴克、瑞幸咖啡不同的是，中國移動5G咖啡主要是吸引咖啡消費者，引流轉換為5G用戶。

中國移動旗下數位內容生產商咪咕文化科技副總經理顏忠偉指出，中國移動手機營業廳將投放5G咖啡，率先提供消費體驗。同時，中國移動咖啡店即將開張，計畫明年直營門店開出50家，預計未來加盟、合作類門店達500家。

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在5G咖啡店內，新用戶關注微信公眾號可以人民幣9.9元領取一杯原價26元的咖啡。四款5G咖啡，則是在花式咖啡的基礎上加入了燕麥、奶茶等創新。

經濟觀察網報導，中國移動的預想是，一位90後、00後年輕人，被優惠吸引低價買一杯咖啡，而成為了中國移動的會員，還體驗了5G內容，若這個人有5G手機，可直接下載中國移動5G應用的App，成為付費會員。

雖然運營商本質上的盈利點不是咖啡，但要在5G信號覆蓋、手機尚未成熟的條件下，將5G手機業務順利送到消費者手中，需要用咖啡來引流。

上海啡越投資管理董事長王振東指出，運營商跨界賣咖啡背後，也存在5G發展不成熟、內容推廣較難的現實問題。而咖啡就像一張柔性的門票，讓商家獲得接近用戶的機會。