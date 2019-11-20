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中國人民銀行下調LPR利率 再釋降息信號

2019-11-20 09:51聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

中國人民銀行今（20）日上午公告人民幣貸款基礎利率（LPR）第四次報價，繼續下調LPR利率，其中1年期LPR為4.15%，5年期以上LPR為4.80%，向外界釋放了更加積極的降息信號。

繼上週二階段降準落地、週一調整MLF和逆回購利率，今日新一期LPR公佈。面對經濟下行壓力，人行進一步加大逆週期調節的力度。

據大陸全國銀行間同業拆借中心上午受權公佈貸款市場報價利率（LPR）公告， 20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為4.15%，5年期以上LPR為4.80%。

另外，人行今日未開展逆回購操作，因今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

同時，中國人民銀行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱昨日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，針對當前貨幣信貸形勢，提出下一步貨幣信貸工作。

易綱強調，要繼續強化逆週期調節，增強信貸對實體經濟的支援力度，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配，促進經濟運行在合理區間。

中國人民銀行下調LPR利率，再釋降息信號。大陸全國銀行間同業拆借中心官網截圖
中國人民銀行下調LPR利率，再釋降息信號。大陸全國銀行間同業拆借中心官網截圖
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