前10月 中國使用外資增6.6%

2019-11-20 04:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸商務部18日發布的數據顯示，1至10月全國新設外商投資企業33407家；實際使用外資7524.1億元人民幣，同比增長6.6%。其中，10月當月實際使用外資692億元人民幣，同比增長7.4%。商務部官員稱，將引導外資投向更多中西部地區。

新華社報導，商務部當日召開利用外資工作專題發佈會。商務部外資司司長宗長青在會上介紹，1至10月中國吸引外資同比增長6.6%，說明外國投資者對華投資保持了較好的信心和預期。同時，5000萬美元以上的大項目有1300多個，同比增長了5.4%。外商投資結構也進一步優化，服務業、高技術產業保持較快增長。

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宗長青指出，總體看，中國今年利用外資保持了穩中有進的態勢，預計今年穩外資目標能夠實現。

宗長青表示，當前，雖然有少數東部沿海的、外向型的、附加值較低的外商投資企業出現了轉移生產環節的現象，但這是市場機制發揮作用的結果，是正常的企業生產經營行為。從總體上看，中國沒有出現大規模外資撤離情況。

在中西部地區吸引外資部分。官方數據稱，今年前10個月中國中部、西部地區吸收外資額同比分別增長6%和5.2%，低於同期東部增速。

宗長青稱，今年修訂「鼓勵外商投資產業目錄」時，已加大了對中西部地區承接外資產業轉移的支持力度。如在具有勞動力優勢的省份，新增或修改紡織服裝、家具製造等勞動密集型產業條目。凡是投向中西部地區鼓勵發展產業的外資，符合條件的，可以享受關稅、企業所得稅、土地等優惠政策。

宗長青表示，官方將根據外資產業布局調整出現的新情況、新特點，拿出更多有針對性的工作舉措，引導外資更多投向中西部地區。