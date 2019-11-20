世界人工智能融合大會 濟南開幕

2019-11-20 04:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



以「動能煥新．智慧融合」為主題的世界人工智能融合發展大會，19日在山東濟南開幕。人工智能相關領域的專家、學者、行業代表與會，共探人工智能時代發展新機遇、新模式。

中新社報導，大會由中國工業和信息化部、中國工程院、山東省人民政府主辦，設有人工智能與製造業深度融合發展、智慧醫療、智慧交通與智能駕駛等7場主旨論壇，涉及人工智能生態、硬件及算法創新等10餘個熱點板塊。

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「中國重視新一代智能產業發展，人工智能圖像識別、語音識別等基礎技術日趨成熟，人工智能企業數量已超過1200家」。中國工業和信息化部黨組成員、總工程師張峰在致辭中表示，近年來，中國通過加強政策引導、創新體制機制、組織技術攻關等系列措施，支持人工智能芯片、智能傳感器、操作系統等關鍵技術的研發及產業化。中國願在人工智能領域秉承開放創新的理念，與各國共同發展人工智能產業，共享智能經濟發展機遇。

中國工程院院士、浪潮集團首席科學家王恩東在報告時說，生產要素已在智慧時代發生根本性變革，計算力成為衡量國家生產力發展的重要指標。融合、開放、敏捷是未來智慧計算的發展趨勢，人工智能行業要利用AI提升傳統產業的智能化水平。

英國皇家工程院院士陸永青也在現場分享了人工智能計算在智能教室、智能交互等領域的前沿實踐。他認為，傳統產業和新興技術的結合有助於開拓智能產業發展空間。

山東省副省長凌文在開幕式上說，山東產業基礎雄厚，工業體系完善，為人工智能與傳統產業的融合發展提供廣闊空間。當前，山東建立「現代優勢產業集群+人工智能」推進機制，篩選培育了第一批試點示範項目150個，總投資275.8億元人民幣，推動十強產業與人工智能良性互動、融合創新、協同發展，為高質量發展提供新動能。

當天，濟南—青島人工智能創新應用先導區和山東省人工智能研究院揭牌成立。山東省工信廳現場推介了100個山東人工智能與產業深度融合應用場景技術需求。