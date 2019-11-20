福田超級中輕卡 長沙生產線擴建

2019-11-20 04:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福田汽車長沙工廠超級中輕卡生產線改擴建項目日前在國家級長沙經濟技術開發區啟動。該項目預計2021年投產，將實現年產10萬輛商用車。

中新社報導，汽車新能源化、智能化的趨勢，給傳統商用車帶來了新的市場機遇和市場空間。福田汽車黨委書記、總經理鞏月瓊表示，此次超級中輕卡生產線的改擴建，將把福田長沙工廠打造成為中國南方地區最大的超級卡車工廠。

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福田汽車超級中輕卡項目預計投資15億元人民幣，將建成智能、環保的數字化工廠，生產中國領先的中、輕卡產品。項目改擴建內容包括車身車間、油漆車間、總裝車間等。

她說，福田汽車的超級中輕卡與普通卡車有何不同？一是未來福田中輕卡生命周期將提升至120萬公里；二是產品的自動化和無人化；三是製造過程更加智能化。福田汽車旗下出口海外的L2-F、M3平台輕卡平板／自卸產品等都在長沙工廠生產。

作為獲得中國商用車首張社會道路測試牌照的商用車車企和中國最大的商用車車聯網平台，福田汽車長沙工廠未來不僅將生產傳統商用車優勢產品，也將量產具備一定自動駕駛功能的超級中輕卡產品。

北汽集團總經理、福田汽車董事長張夕勇表示，福田長沙工廠致力打造成為覆蓋南方市場和東南亞市場的重要戰略基地和數字化、智能化、低碳化的智能環保標竿工廠。