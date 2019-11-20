海南自貿區 放寬多項限制
2019-11-20 04:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
大陸官方19日公佈消息稱，商務部等18部門日前已印發通知，決定將其他自貿試驗區施行的30項政策適用於海南自貿試驗區。
中新社報導，商務部等18部門11月5日印發了「關於在中國（海南）自由貿易試驗區試點其他自貿試驗區施行政策的通知」。「通知」提出了適用於海南自貿試驗區的其他自貿試驗區施行政策，包括四方面共30項政策內容。
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一是在提升投資貿易便利化水平方面，提出支持設立首次進口藥品和生物製品口岸、允許外國律師事務所與中國律師事務所實行聯營等12項內容。 二是在擴大金融領域開放方面，提出支持民營資金進入金融業、加強與境外人民幣離岸市場戰略合作等7項內容。 三是在加快航運領域發展方面，提出允許特定條件下租用外籍船舶從事臨時運輸、進一步便利國際船舶管理企業從事海員外派服務等7項內容。 四是在其他方面，提出探索建立公共信用信息和金融信用信息互補機制、探索建立土地節約集約利用新模式等4項內容。
此前，中國在第二屆進博會期間提出，將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，打造開放新高地。
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