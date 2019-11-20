陸農交會 交易額達人民幣381億
2019-11-20 04:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
為期4天的第十七屆中國國際農產品交易會（以下簡稱農交會）18日在江西省會南昌落幕。官方統計數據顯示，本屆農交會達成貿易交易額381億元人民幣。
中新社報導，本屆農交會由中國農業農村部和江西省政府共同主辦，展區面積13萬平方米，設立了綜合成就展區、扶貧展區、數字農業農村、海峽兩岸農業合作交流展區和國際展區等18個專業展區，吸引了國內外8000餘家企業攜5萬餘種展品參展掘金。
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展會期間，主辦方舉辦了全國農業品牌專場推介晚會、中國農業品牌建設高峰論壇、數字農業農村發展論壇、農業投資與風險管理論壇等10多場重大活動以及40餘場省級農業品牌推介活動。
官方統計數據顯示，農交會期間，觀展人數達42.5萬人次，專業觀眾8萬人次，達成貿易交易額381億元人民幣。 本屆農交會組委會副主任、江西省副省長胡強出席總結大會時表示，本屆展會展示了中國農業農村發展的輝煌成就，搭建了「市場化、專業化、國際化、品牌化、信息化」的高品質農業交流合作和貿易洽談平台，為提高中國農產品國際競爭力、推動農業農村經濟發展發揮了重要作用。
中國國際農產品交易會是經中國國務院批准、農業農村部主辦的大型農業行業盛會。
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