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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

人行：經濟下行壓力加大 社會信用收縮壓力依然存在

2019-11-19 19:26聯合報 記者李仲維／即時報導

中國人民銀行行長易綱表示，大陸經濟下行壓力持續加大，局部性社會信用收縮壓力依然存...
中國人民銀行行長易綱表示，大陸經濟下行壓力持續加大，局部性社會信用收縮壓力依然存在。中新社
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中國人民銀行行長易綱今（19）日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，會議指出，大陸經濟下行壓力持續加大，局部性社會信用收縮壓力依然存在。

人行網站披露，會議分析認為，2019年以來金融部門不斷加大對實體經濟支持力度，穩健貨幣政策鬆緊適度，貨幣政策傳導效率提升，M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配並略高一些。此外，貸款平穩增長，支持實體經濟力度穩固。信貸結構優化，社會融資成本穩中有降，服務實體經濟提質增效。

會議指出，也要看到宏觀經濟金融平穩運行仍面臨挑戰，經濟下行壓力持續加大，局部性社會信用收縮壓力依然存在。

會議指出，要用改革的辦法疏通貨幣政策傳導，發揮好銀行體系為實體經濟提供融資的關鍵作用，促進經濟金融良性循環。

易綱在總結中強調，要繼續強化逆週期調節，增強信貸對實體經濟的支持力度，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配，促進經濟運行在合理區間。

他表示，要用改革的辦法優化金融資源配置，要發揮好貸款市場報價利率對貸款利率的引導作用，推動金融機構轉變貸款定價慣性思維，真正參考貸款市場報價利率定價，促進實際貸款利率下行。同時要繼續推進資本補充工作，提高銀行信貸投放能力。

包括人民銀行副行長劉國強以及工商銀行董事長陳四清、農業銀行董事長周慕冰、建設銀行董事長田國立、中信銀行副行長謝志斌、浦發銀行行長潘衛東、興業銀行行長陶以平等6家商業銀行負責人出席今天這場會議。

實體經濟中國人民銀行信用

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