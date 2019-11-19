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陸祭31項對台措施 專家：不如先以協助仲裁方式保護台商

2019-11-19 17:41聯合報 陳世杰(中華民國仲裁協會副秘書長)

繼去（2018）年二月底公布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（一般稱為「31項惠台措施」），大陸國台辦今年11月4日與「國家發改委」再聯名推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（一般稱為「26條惠台措施」），因距離總統及立法委員選舉日期太近，政府及各界的回應更傾向選舉政治的考量，而一旦被蒙上政治的面紗，殊難避免議題的討論失焦。

惠台措施是否能夠促進交流合作、深化融合發展，或者如批評者或懷疑論所說目的在吸引資金、汲取技術、鬆懈民氣、甚或是收攏人心等等，都有待日後再作觀察。其實，31項、26條分別有12項、13條以台商為重點施惠對象，既然台商在其政策考量上扮演如此吃重的角色，決策者理應設身處地瞭解他們在大陸營商投資所面臨的問題，進而協助他們解決問題，這樣的作法其實遠比施惠更為貼近現實。

台商在大陸進行商務活動與對造發生糾紛，若雙方無法順利解決，通常台辦、司法等相關官署可能介入協商、調處，若再不成，訴訟或仲裁便成了「正義的最後一道防線」。官署介入解決或許是解決台商在陸商務糾紛的主要方式，但因缺乏公布資料，外人難窺全貌，而從大陸最高人民法院所公布的司法統計資料估計，每年涉台的一審民商事訴訟案件約有五、六千件之多，另依據《中國國際商事仲裁年度報告》，涉台仲裁案件應有兩、三百件的規模。

一般而言，經由「中國特色社會主義法制」訓練下法官的審理，加上地緣因素，台商透過訴訟程序相對較難取得優勢，特別在與政府部門的爭訟案件尤其如此，因此有識之士通常較青睞仲裁，至少可期待仲裁人在某種程度的公正與獨立辦案，為其主持正義。此外，由於當事人自主原則，當事人在仲裁程序中能夠依其意思而決定的空間，遠較訴訟更為寬廣，這樣對其爭執事件的處理，也多少有所助益。不過，因大陸仲裁法規定，除非當事人另有約定而公開仲裁程序或判斷書，否則仲裁的保密性，非當事人同樣無法得知涉台仲裁案件的實際情況。

如果涉台決策人士真心為台商利益把關，不妨先從協助台商仲裁這個點切入，不僅作法更易於惠台措施的設計，且在短期內即可顯現照顧台商的美意。作法例如：更大比例地增聘來自台灣、熟稔兩岸法律的仲裁人，登錄於大陸仲裁機構仲裁員的名單中，以供台商選任；首席仲裁員的選任改由仲裁員共推產生，若仲裁員逾期未完成共推首席仲裁員，仲裁委員會的主任應視案件情形，優先選任台籍仲裁員擔任；仲裁庭處理案件時若有涉台灣法律而必須查明者，則應透過兩岸仲裁機構所建立的合作平台推薦專家提供諮詢意見，以求判斷的周延。

上述的改變作法旨在強化仲裁程序的公正性及專業性，相信小小的改變即能有助於讓台商感受到，在大陸營商遇紛爭時也能獲得不偏不倚地解決，當然較能夠接受最後的判斷結果，自然怨懟也會相對較少。

大陸涉台部門千萬不可小覷協助台商仲裁在促進兩岸相互瞭解上能夠發揮的功效；對手邊有營商糾紛亟待解決的台商而言，如何公平地透過仲裁達到定分止爭的結果，以便商務活動不因此而受到干擾中斷、甚至影響未來的營運，才是他們最關切的，因此較惠台措施所描繪的美好遠景，應該要來得更為真實與重要。

大陸26條惠台措施重點。製表／呂佳蓉
大陸26條惠台措施重點。製表／呂佳蓉
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