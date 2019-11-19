大陸又一國家級基金成立 資本逾6000億元促產業升級

2019-11-19 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



大陸又一個國家級產業基金—「國家製造業轉型升級基金」正式成立，註冊資本達人民幣1,472億元（約新台幣6,330億元），未來主要將投資新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域的成長期或成熟期企業，以推動中國產業轉型升級。

《21世紀經濟報導》指出，該基金發起人之一、大陸軌道交通設備龍頭企業「中國中車股份有限公司」，18日晚間公告參與這個由大陸財政部等官方部門共同發起設立的基金股份有限公司，外界才得以知悉此一訊息。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

報導稱，目前該基金公司已於工商登記管理部門登記設立，但尚未向中國證券投資基金業協會辦理備案登記手續。

公告顯示，為創新投資模式，推進產業與資本的有效融合，中國中車參與由大陸財政部、國開金融有限責任公司、中國煙草總公司、中國保險投資基金二期（有限合夥）等共計20個單位共同發起設立的「國家製造業轉型升級基金股份有限公司」。

21世紀經濟報導稱，認購份額最多的是大陸財政部，認購金額達人民幣225億元，持股比例為15.29%；其次是國開金融有限責任公司，認購人民幣200億元，持股13.59%；中國煙草總公司認購150億元，持股10.19%。

從投資模式來看，該基金公司可採取管理團隊自主開展投資與管理公司受託開展投資等方式進行運行，具體資金比例根據實際情況由基金公司董事會決定確定。投資策略上，基金公司採取財務投資兼戰略投資的綜合投資策略，聚焦於新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域的成長期、成熟期企業開展投資。

中國中車表示，基金公司投向新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域，與公司存在一定的協同作用。公司投資該基金，有利於創新投資模式，推進產業與資本的有效融合。