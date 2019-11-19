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大陸又一國家級基金成立 資本逾6000億元促產業升級

2019-11-19 16:46聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸又一個國家級產業基金—「國家製造業轉型升級基金」正式成立，註冊資本達人民幣1,472億元（約新台幣6,330億元），未來主要將投資新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域的成長期或成熟期企業，以推動中國產業轉型升級。

《21世紀經濟報導》指出，該基金發起人之一、大陸軌道交通設備龍頭企業「中國中車股份有限公司」，18日晚間公告參與這個由大陸財政部等官方部門共同發起設立的基金股份有限公司，外界才得以知悉此一訊息。

報導稱，目前該基金公司已於工商登記管理部門登記設立，但尚未向中國證券投資基金業協會辦理備案登記手續。

公告顯示，為創新投資模式，推進產業與資本的有效融合，中國中車參與由大陸財政部、國開金融有限責任公司、中國煙草總公司、中國保險投資基金二期（有限合夥）等共計20個單位共同發起設立的「國家製造業轉型升級基金股份有限公司」。

21世紀經濟報導稱，認購份額最多的是大陸財政部，認購金額達人民幣225億元，持股比例為15.29%；其次是國開金融有限責任公司，認購人民幣200億元，持股13.59%；中國煙草總公司認購150億元，持股10.19%。

從投資模式來看，該基金公司可採取管理團隊自主開展投資與管理公司受託開展投資等方式進行運行，具體資金比例根據實際情況由基金公司董事會決定確定。投資策略上，基金公司採取財務投資兼戰略投資的綜合投資策略，聚焦於新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域的成長期、成熟期企業開展投資。

中國中車表示，基金公司投向新材料、新一代信息技術、電力裝備等領域，與公司存在一定的協同作用。公司投資該基金，有利於創新投資模式，推進產業與資本的有效融合。

大陸2014年9月就成立俗稱「大基金」的「國家集成電路產業投資基金」，用以扶持大陸半導體產業發展，規模達人民幣1,387億元；國家集成電路產業投資基金二期也於今年10月22日正式註冊成立，註冊資人民幣2,041.5億元，據稱最快近期就將正式開展投資。

圖為日前在2019鄭州國際車展中展出的大陸國產電動超跑「蔚來EP9」。中新社
圖為日前在2019鄭州國際車展中展出的大陸國產電動超跑「蔚來EP9」。中新社
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