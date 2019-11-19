全球第一 陸銀總資產達1255兆元
2019-11-19 16:31
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
大陸銀保監會副主席黃洪今（19）日參加21世紀經濟年會主論壇時表示，第3季銀行業金融機構總資產達人民幣285兆元（約新台幣1,255兆元），居全球第一，保險市場規模居全球第二。
澎湃新聞網報導，黃洪表示，今年以來，大陸經濟運行總體平穩，金融風險趨於收斂，經濟金融發展的質量和效益提升。特別是銀行業保險業實力，2019年「財富」世界500強企業排行中，大陸11家銀行和7家保險公司上榜。
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黃洪指出，當前國際上經貿摩擦、大國貨幣政策溢出效應、地緣政治危機等不穩定不確定因素較多；大陸經濟下行壓力加大、供給側結構性改革進入深水區、不少企業生產經營十分困難、金融風險依然點多面廣。
因此，從銀行業保險業的功能作用看，黃洪認為，銀行保險機構需要通過以下幾個方面通過服務新技術、新產業、新業態，推動經濟轉型發展：
第一，通過服務新技術助力培育經濟新動能。當前，以區塊鏈、人工智能、大數據、5G、量子計算為代表的新一代信息技術迅速發展，蘊含著巨大的機遇和潛力，引領下一次的科技和產業變革。目前，大陸銀行業金融機構已設立科技支行或專營機構超過750家，保險業累計為3,700個首台（套）重大技術裝備項目提供風險保障人民必5,300億元，未來銀行業保險業還將繼續通過組織流程改造和產品服務創新。
第二，通過服務新產業助力培育經濟新動能。銀行保險機構積極服務新產業發展壯大，在加大不良貸款處置力度、有序退出「僵屍企業」盤活存量的同時，通過融資、增信、外部投貸聯動等多種方式，支持企業重組和產業轉型升級。
第三，通過服務新業態助力培育經濟新動能。前三季，大陸全國實物商品網上零售額達人民幣5.8兆元，年增20.5%，占社會消費品零售總額的比重接近20%。銀行保險機構積極提供線上支付、資金託管、擔保增信、授信融資、風險保障等一系列綜合金融服務。
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