商務部：增13家為大陸國家電子商務示範基地
2019-11-19 16:04
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
大陸商務部官網今（19）日公告，根據綜合評價結果，經綜合考量，擬將2018、2019連續兩年綜合評價得分排名靠前的徐州軟件園電商基地等13家電商園區，增補為大陸國家電子商務示範基地。
大陸商務部表示，據「商務部關於進一步推進國家電子商務示範基地建設工作的指導意見」和「商務部辦公廳關於開展國家電子商務示範基地綜合評價工作的通知」要求，我司委託第三方機構組織電子商務專家，依大陸國家電子商務示範基地「綜合評價指標體系」和「綜合評價辦法」，對現有99家大陸國家電子商務示範基地和各地報送的84家其他電商園區綜合評價。
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新增「大陸國家電子商務示範基地」名單共13家，包括：徐州軟件園電商基地、鹽城電商快遞產業園、楊凌現代農業電子商務產業園、廈門中達電商園、呼和浩特市金橋電子商務產業園、中國鞋都電子商務中心（福建）、中國（漯河）電子商務產業園、華南城電子商務產業園（深圳）、黑河跨境電子商務產業園區、齊魯E谷電商產業園（山東）、海口濱海國際電子商務產業園、中國臨沂商城國際電子商務產業園、中國（肥東）互聯網生態產業園。
為發揮電子商務企業的集聚和輻射效應，促進大陸電子商務健康、快速發展，商務部於2012年確立國家電子商務示範基地創建工作。 重點構建以B2B、B2C為核心的電子商務交易技術平台，重點引進電子商務、信息軟體、設計研發、倉儲物流等一系列圍繞電商產業發展的企業。目前
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