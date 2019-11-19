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專家預估 大陸明年GDP增速6%

2019-11-19 15:43聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

展望大陸2020年經濟情況，中信證券首席經濟學家諸建芳今（19）日表示，估明年經濟前低後高，經濟並無失速風險，「全面小康」所對應的GDP翻番目標將得以實現。為完成明年6%左右的GDP增速目標，基建投資增速有望回升至6%至8%的水平，更積極的財政政策值得期待。

第一財經報導，諸建芳在中信證券2020年資本市場年會上表示，2020年是決勝之年，是「全面小康」的宏偉目標實現的一年，三大目標將全面收官，穩住增長至為關鍵，預計逆周期政策將在經濟環境不確定中保持「確定性增長」。在這些明確的政策目標面前，預期逆周期調節政策將圍繞著明確的支點進一步加力和聚焦。

預估貨幣政策，諸建芳表示，「價量並舉」將成為明年貨幣政策的特點，降息降準均可期待。利率（價格）層面，預計MLF利率還將下調15-25個基點，帶動LPR利率較目前水平下降20至35個基點；數量層面，準備金率預計下降100至150個基點。

財政及貨幣政策將繼續逆周期調節的步伐。預計財政赤字率將提至3％，適當增加廣義赤字，地方專項債新增發行額度約三萬億元，同時提高財政資金的槓桿效率。

諸建芳表示，2019年結構性通脹特徵明顯，本輪CPI上漲主要是豬肉價格、食品價格引起的，核心CPI上漲並不顯著，並不表明總需求過於強勁，預計通脹明年第1季登頂後逐季回落。

中信證券首席經濟學家諸建芳。照片／百度圖庫
中信證券首席經濟學家諸建芳。照片／百度圖庫
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