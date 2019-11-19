螞蟻金服擬申請新加坡虛擬銀行牌照
2019-11-19 14:50
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
螞蟻金服擴展海外版圖，將申請新加坡虛擬銀行牌照。螞蟻金服稱，正積極考慮這個機會。歡迎並支持新加坡金管局在推進金融服務創新方面所做的努力。之前螞蟻金服已經獲批香港虛擬銀行牌照。
新浪財經報導，新加坡金融管理局將向非銀行機構下發五張數字銀行牌照。如果螞蟻金服能夠成功進入該行業，大陸最大的在線金融公司將與星展集團、華僑銀行等傳統大佬在這個不斷增長的東南亞數字銀行市場一較高下。
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螞蟻金服沒有透露尋求的是零售還是批發牌照，不過對它來說更容易滿足後者的條件。
騰訊網報導，螞蟻金服考慮申請新加坡虛擬銀行牌照。阿里巴巴集團旗下螞蟻金服計劃新成立一家公司以申請金融控股牌照。
螞蟻金服計畫將持有的金融牌照相關業務列入新成立的子公司，這種架構預計能減少資本需求；螞蟻金服母公司將保留金融雲、風險管理等在內的金融科技業務，該計劃尚未最終確定，且有待監管部門的批准。
螞蟻金服副總裁梁世棟表示，螞蟻金服已設立獨立團隊研究金融控股公司的相關要求，並積極參與徵求意見。
天眼查信息顯示，螞蟻金服公司名稱由「浙江阿里巴巴電子商務有限公司」變更為「浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司」。 2016年12月28日，浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司更名為浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司。
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