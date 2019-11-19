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杜拜航空展 中國直10ME、直9WE軍貿直升機搶眼

2019-11-19 13:07世界日報 北京19日電

中國軍貿直升機2019杜拜航展搶眼 (取材自環球網)
中國軍貿直升機2019杜拜航展搶眼 (取材自環球網)
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第16屆杜拜國際航空展17日在阿拉伯聯合大公國「貿易之都」杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場隆重舉行。中國航空工業集團有限公司（簡稱中國航空工業，英文縮寫AVIC）以「新能力，新征程，與客戶共贏」為主題，圍繞軍機、民機、無人機三條主線，共組織7大類14項重點產品參展。

中國軍貿直升機2019杜拜航展搶眼 (取材自環球網)
中國軍貿直升機2019杜拜航展搶眼 (取材自環球網)
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環球網報導，中國航空工業首次專門設立了直升機展示專區，集中展示集團公司的直升機產業發展成果。其中，直10ME、直9WE等兩款軍貿直升機重點產品模型比肩而立，引人矚目。

中國軍貿直升機2019杜拜航展搶眼 (取材自環球網)
中國軍貿直升機2019杜拜航展搶眼 (取材自環球網)
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直10ME是航空工業昌飛在直10型武裝直升機基礎上，為滿足國際化軍貿市場的需求，自主研製的一款6噸級全天候、多用途中型攻擊直升機。

直10ME以戰場火力支援為主要使命任務，具有良好的飛行性能和超低空機動性能，火力突出、空戰性能突出，戰場生存能力強，可配掛多種對空、對地精確制導武器，具備晝夜間作戰能力，多樣化武器配置方案。

直9WE是航空工業哈飛設計製造的單旋翼、涵道尾槳、可收放式起落架、雙側武器彎梁的輕型雙發武裝直升機。配備先進的綜合航電系統和火控系統，可攜帶導彈、火箭、航炮、機槍等多種武器，滿足雙駕駛、儀表飛行、全天候使用條件，可執行晝夜間作戰任務。

今年，除了有人軍貿直升機系列外，中國航空工業以展示樣機形式首秀杜拜航展的U-8EW無人直升機也非常搶眼。這個左右兩個短翼各攜帶一枚天雷二號小型空地導彈的無人直升機，不時有參觀嘉賓駐足觀看，詢問詳情。

U-8EW是航空工業直升機所自主研製的察打一體無人直升機。具有機動性好，便於道路運輸部署；適應能力強，可全天候飛行；具備超強的自主飛行能力等特點。其最大起飛重量達500千克，最大有效載荷150千克，標準偵察型可續航八小時。

直升機杜拜導彈

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