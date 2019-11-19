杜拜航空展 中國直10ME、直9WE軍貿直升機搶眼
2019-11-19 13:07世界日報 北京19日電
第16屆杜拜國際航空展17日在阿拉伯聯合大公國「貿易之都」杜拜的阿勒馬克圖姆國際機場隆重舉行。中國航空工業集團有限公司（簡稱中國航空工業，英文縮寫AVIC）以「新能力，新征程，與客戶共贏」為主題，圍繞軍機、民機、無人機三條主線，共組織7大類14項重點產品參展。
環球網報導，中國航空工業首次專門設立了直升機展示專區，集中展示集團公司的直升機產業發展成果。其中，直10ME、直9WE等兩款軍貿直升機重點產品模型比肩而立，引人矚目。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
直10ME是航空工業昌飛在直10型武裝直升機基礎上，為滿足國際化軍貿市場的需求，自主研製的一款6噸級全天候、多用途中型攻擊直升機。
直10ME以戰場火力支援為主要使命任務，具有良好的飛行性能和超低空機動性能，火力突出、空戰性能突出，戰場生存能力強，可配掛多種對空、對地精確制導武器，具備晝夜間作戰能力，多樣化武器配置方案。
直9WE是航空工業哈飛設計製造的單旋翼、涵道尾槳、可收放式起落架、雙側武器彎梁的輕型雙發武裝直升機。配備先進的綜合航電系統和火控系統，可攜帶導彈、火箭、航炮、機槍等多種武器，滿足雙駕駛、儀表飛行、全天候使用條件，可執行晝夜間作戰任務。
今年，除了有人軍貿直升機系列外，中國航空工業以展示樣機形式首秀杜拜航展的U-8EW無人直升機也非常搶眼。這個左右兩個短翼各攜帶一枚天雷二號小型空地導彈的無人直升機，不時有參觀嘉賓駐足觀看，詢問詳情。
U-8EW是航空工業直升機所自主研製的察打一體無人直升機。具有機動性好，便於道路運輸部署；適應能力強，可全天候飛行；具備超強的自主飛行能力等特點。其最大起飛重量達500千克，最大有效載荷150千克，標準偵察型可續航八小時。
留言