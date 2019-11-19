雷軍：小米明年至少發布10款5G手機

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸手機市場去年和今年巨量下滑，呈現萎縮，不過，小米集團董事長雷軍今（19）日在北京小米開發者大會演說，明年將是5G市場起飛元年。隨著5G換機潮，對於大陸手機市場將有巨大的拉動。12月，小米將發布第1款SA和NSA雙模5G手機，明年至少發布10款5G手機。

第一財經報導，雷軍透露，5G的機會遠遠不僅僅是手機，更為重要的是5G將會賦能整個IoT，真正實現萬物的智慧互聯。在移動互聯網時代，它的連接設備到50億數量級，未來的AIoT，將是500億連接規模，在這個背後5G給數字經濟產業帶來了巨大的升級機會。

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同時，雷軍表示，相較於4G，5G有三個很明顯的優勢，就是大寬頻，高可靠低時延和大連接的物聯網。這對於智能家居所憧憬的一系列新產業的機會而言，有著重大的這個推動意義。

雷軍稱，在超級互聯網的時代，它必然是平台操作系統、算力晶片和網路通信技術的升級換代，這將是一個巨大的機會，他認為，這將有機會誕生新的一批百億甚至千億美金的公司。