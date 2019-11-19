獲美國三度豁免 華為：實質影響有限

2019-11-19 12:24 中央社 台北19日電



美國再度對華為展期90天，容許美企與華為維持生意往來，這已經是華為第3度獲美國「豁免」。華為今天表示，這對華為經營產生的實質性影響有限，也不會改變華為一直遭受的不公平對待。

美國商務部5月將華為公司列入經濟黑名單後，一再透過給予90天寬限期來使華為得以繼續購買美國生產的某些商品。川普政府18日再度展期90天，容許美國企業與中國華為技術公司維持生意往來。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

澎湃新聞報導，華為今天回應稱，不管臨時許可延期與否，對華為經營產生的實質性影響有限，也不會改變華為一直遭受的不公平對待。

華為在最新的聲明中表示，美國商務部將華為加入實體清單，對美國的損害比對華為的損害更大。不僅會對與華為合作的美國公司造成巨大經濟損失，也破壞了全球供應鏈的合作和互信。呼籲美國政府停止對華為的不公正對待，將華為移出實體清單。

華為董事長梁華18日也對美國CNBC表示，不管美國會不會延長豁免令，對華為的影響都非常有限。華為能在不依賴美國零件的情況下交付產品，包括5G基地台。

梁華還說，華為沒有與華盛頓直接溝通，也沒有管道接觸華盛頓。