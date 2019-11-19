旅遊消費 「雙11」購物車新寵

2019-11-19 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「雙11」前夕，旅遊博主「急速菜菜」將一篇關於馬爾地夫瓦露島旅行產品預售的文章推送至24萬粉絲眼前，很快，數百條留言湧入評論區：「這個島可以帶孩子嗎？」「這個價格心動了」……至少有60%的讀者表示「準備剁手」。

新華社報導，這款客單價在7999-25000元的馬爾地夫旅行產品，上線以來總帶貨量已近1400件，單款產品的交易額高達數千萬。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

阿里巴巴旗下旅行服務平台飛豬的數據顯示，「雙11」當天，飛豬出境遊預訂人次超過500萬、簽證件數超90萬、高星酒店成交超100萬間。「雙11」落下帷幕的同時，迎來的是旅遊業消費的「井噴」。

數據表明，在過去五年，「雙11」期間購買旅行商品的年均訂單增幅近60%，新增購買用戶年均超30%。

業內人士認為，新的消費行為、消費需求和消費人口都在爆炸式出現，這是近五年「雙11」旅行行業最顯著的特徵。據統計，五年來，中國人對待旅行的態度愈來愈自由化，旅行需求也愈加碎片化：跟團遊占比逐年降低，自己租車、玩樂、逛街的占比愈來愈高；最受歡迎的旅遊商品也從「機票加酒店 」變為酒店通兌券、樂園門票以及機票。

不僅泰國、日本、馬來西亞等地繼續蟬聯境外熱門旅遊目的地國家，愛爾蘭、黑山、巴西、盧森堡等原本小眾的目的地也愈來愈受到追捧。

「急速菜菜」說，相較於風光、體驗分享，「如何買」、「何時買」更容易觸動消費者。通過旅行達人的專業介紹和分析，消費者能更深入地了解複雜的旅遊商品，實現消費決策行為的快速轉化。

業內人士也指出，當移動互聯網時代和大眾旅遊時代同時到來，中國主流旅遊人群的消費方式與觀念已經發生變化，他們在精打細算與品質享受之間找到了平衡，成為更聰明的消費者。