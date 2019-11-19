高交會 展示萬餘高精尖技術

2019-11-19 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



以「共建活力灣區，攜手開放創新」為主題的第二十一屆中國國際高新技術成果交易會17日在深圳落幕。來自全球40多個國家和國際組織的3300多家展商參展，展示高新技術項目1萬餘項，開展500餘次項目配對洽談，國際科技經濟合作水平進一步深入，開放合作讓世界創新動能更澎湃。

新華社報導，工業級無人機、機器視覺、5G+8K智能安防、超快激光、區塊鏈、智能感知識別一體化指紋AI芯片……本屆高交會上，海內外參展展商帶來了一大批高精尖產品和技術。據統計，共有2077項新產品和701項新技術首次亮相，比去年增加400多項。

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外國展商參展熱情不減。阿根廷、澳大利亞、奧地利、巴林、日本、韓國、美國、歐盟等44個國家和國際組織、68個境外團組參展，參展國家數和境外團組數創歷史新高。

大會開展了採購商洽談會、項目融資培訓、項目融資路演等在內的一系列交易促進活動，會期共進行了500餘次項目配對洽談活動，為項目方和資金方提供快速對接的平台。

本屆高交會專設粵港澳大灣區展示區，匯聚香港、澳門、廣州、深圳等大灣區各城市創新資源，展現區域協同發展新機遇。

期間還舉辦了「共建活力灣區，攜手開放創新」城市論壇、「活力灣區與科技創新」主題論壇等相關論壇活動，粵港澳大灣區展團展商、國際灣區代表、海內外學術專家、相關政策研究專家等人員出席併發表了演講，共同交流粵港澳大灣區建設成果，助力構建區域協同發展新格局。

據統計，高交會期間，有來自全球108個國家和地區的57.6萬人次觀眾參觀了大會，平均每個展位每天接待246位專業觀眾。