5G醫療行業專網 四川邁入智能醫療時代
2019-11-19 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
5G醫療行業專網日前在四川大學華西第二醫院投入使用。
四川大學華西第二醫院院長劉瀚旻表示，5G醫療行業專網是中國移動四川公司聯合中國移動（成都）產業研究院，針對醫院的不同場景需求專門研發設計的，可實現實時傳輸高清數據、帶寬靈活可調整。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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新華社報導，劉瀚旻說，目前，醫院通過5G醫療行業專網已經推出了為新生兒監護室寶寶準備的「5G+VR」新生兒探視應用，家長們只要配戴VR設備，就能立刻「置身」病房內，直觀地看到孩子們的實時狀態；同時，在新生兒轉運環節，5G醫療行業專網的應用也能讓急救車升級為一個小型移動醫院，可以將新生兒患者的體徵情況、病情記錄、實時數據秒速回傳，院內專家能遠程介入新生兒的搶救過程，制定治療方案，實現了院前院內無縫聯動，為搶救生命贏得了寶貴時間。
5G醫療行業專網具有高速率、低延時、大連接的優勢，可維護性更強、抗干擾性更好，能針對醫院不同應用場景提供個性化的網絡服務，幫助醫院實現檢查實時化、設備移動化、醫療智能化、數據安全化，極大縮短了患者的就診時間，助力醫院邁入智能醫療時代。
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