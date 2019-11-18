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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

影／大陸口紅一哥李佳琦又刷屏 這次要出語音導航

2019-11-18 17:35聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

雙11剛過，大陸淘寶直播主、「口紅一哥」李佳琦又火了，日前一條呼籲「口紅一哥」李佳琦代言導航地圖的段子，在網路引發熱烈討論議，17日李佳琦在一段微博視頻中透露，當粉絲把這段子刷上熱搜之後，高德地圖立刻找到他，目前雙方正在接洽當中，他的這段視頻引發1138萬人圍觀。

證券時報旗下新媒體券商中國報導，李佳琦在視頻中說：「為我事業操心的粉絲我真的好感謝你們，你們幫我懟上熱搜之後，高德地圖就立馬來了，然後我們現在在聊當中，希望可以讓女司機們亢奮起來，開車專心起來，不要打瞌睡。」

在此之後，網友們紛紛表示，要去下載高德地圖；還有人表示，要立馬去考個駕照；更有網友問，不知道李佳琦有沒有考慮健身軟體方向。

先前網上流傳著一個段子，假設如果李佳琦出導航語音，可能就再也不會迷路了，因為聽到的將是這樣的指路模式：

所有女生!所有女生!三里屯來了!

美眉們請答應我，這個路口一定要給我右轉好不好?

來了!三!二!一!轉了!

我的媽呀你看這個立交橋（高架橋）

OMG!我一定要說OMG!

所有女生一定要跟著佳琦走好不好!

一定要哦!要不你們找不到路了!

美眉們我們到達了!

謝謝大家對佳琦的支持謝謝!

1992年出生於湖南的李佳琦，南昌大學舞蹈系畢業，但他並不喜歡從事舞蹈行業，大三時就開始找兼職工作，在一次排舞中獲得了去歐萊雅櫃檯實習的機會做彩妝師，這份工作一直做到2016年底。

李佳琦家裡如今有上萬支口紅，直播時背後那個櫃子上超過2000支口紅，隨口說一個色號， 3秒就能幫找出來。

李佳琦曾於2018年9月，成功挑戰「30秒塗口紅最多人數」的吉尼斯世界紀錄，成為塗口紅的世界紀錄保持者，自此被稱為「口紅一哥」，2018年雙十一與馬雲pk賣口紅，最終戰勝馬雲。

目前，李佳琦的微博粉絲700萬+，抖音粉絲3400萬+，淘寶粉絲1200萬+，已經可以與一線明星相比，淘寶直播雙11終極排位賽的榜單上，薇婭和李佳琦在巔峰主播上位列一二。

而早在活動預熱的10月20號，李佳琦就開啟了他的直播間，從晚上八點到淩晨一點，5個小時的時間裡，他漲粉68萬多，有3178萬人看過直播，他放在手心推薦的39款產品，只要他一聲令下全部售完，當天銷量超過150萬，銷售額超過人民幣6個億。

淘寶直播負責人趙圓圓表示，凡是在淘寶裡面投李佳琦的，沒有一個虧本的，就都是賺錢的，在李佳琦的粉絲裡流傳著一句話：沒有人能空手走出他的直播間。

大陸淘寶直播主、「口紅一哥」李佳琦。圖／券商中國
大陸淘寶直播主、「口紅一哥」李佳琦。圖／券商中國
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大陸網友自編先李佳琦導航語音。圖／券商中國
大陸網友自編先李佳琦導航語音。圖／券商中國
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直播主淘寶

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