格力電器回應做晶片：不是簡單燒錢 審慎推進
2019-11-18 16:58
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
格力電器臨時股東大會今（18）日舉行，格力電器董秘望靖東在回應股東提問時說，公司做晶片不是簡單燒錢，而是遵循產業規律，循序漸進，先摸清行業規則，結合自身需求，找一些戰略合作夥伴，非常審慎地推進。
格力電器8月曾表示，明年格力空調將率先用上自產的晶片。目前自主研發的晶片已經量產，這一目標明年完全可以實現。上證報報導，望靖東說，格力本身是晶片需求大戶，公司要考慮長遠，投資也不一定就能立刻產生回報，但長遠來看是有價值的。
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有投資者詢問格力下一步在小家電等新業務方面的展望，格力電器董事、執行總裁黃輝表示，冰箱、洗衣機、小家電方面，應該說今後幾年，格力會加大發展力度。格力過去在技術研發上做了很多工作，公司希望研發成果能夠隨著大家對產品的認可，變成經濟效益，為股東帶來回報。
有投資者詢問這次雙11公司補貼，對利潤影響，望靖東回應稱，對於利潤和毛利率，不能說沒有影響，但都在可控範圍之內。
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