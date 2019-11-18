影／金山辦公掛牌科創板 雷軍首家A股上市公司漲逾175%

2019-11-18 16:53 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



讓小米集團董事長雷軍等了20年，金山辦公終於在18日叩開科創板大門，西服革履的雷軍，和金山辦公董事長葛珂，一起敲響了金山辦公的開市鑼。

截至下午收盤，金山辦公股價在人民幣126.35元，漲幅175.51%，市值為人民幣582.47億元。

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第一財經日報報導，剛剛結束上市儀式的雷軍，語氣難掩激動的說：「WPS幹了31年，上市籌備了20年，等了太久都不敢相信這是真的。」

雷軍透露，早在1999年，金山就籌備上市，當時葛珂是董秘，沒想到20年過去了，現在葛珂成了董事長兼CEO，雷軍調侃，「他應該是A股市場上最勵志的董秘。」

與此同時，金山辦公也成為雷軍在科創板乃至A股市場孕育的首家上市公司。

此次申請科創板IPO，金山辦公計畫用於WPS Office 辦公軟體研發升級方向、辦公領域人工智慧基礎研發中心建設方向、辦公產品互聯網雲服務方向和辦公軟體國際化方向等，呈現技術研發導向趨勢。

雷軍指出，在金山辦公上市完成後，公司還會繼續開會進行深入的討論。自己對金山辦公有兩個方向性建議：第一件事是堅定推動全球化戰略，第二件事是辦公軟體如何進入企業市場。

金山辦公招股書顯示，公司過去三年的研發費用占營收比例持續超過35%。值得注意的是，今年上半年，金山辦公營收人民幣6.85億元，年增38.38%；但淨利潤人民幣1.47億元，年減19.42%。

葛珂表示，金山辦公在2018年利潤較高，在武漢設立研發中心，因此到今年顯示研發費用增長影響了利潤，但對金山辦公來說，收入仍在持續增長，研發的投入對公司未來收入有著重大的支撐作用。