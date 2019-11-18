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大陸商務部公布 10月FDI年增3.1%

2019-11-18 16:43聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸商務部今（18）日公布，10月外商直接投資（FDI）為100億美元，年增3.1%；1月至10月FDI為1,107.8億美元，年增2.9%。

路透報導，大陸商務部公告顯示，以人民幣計，10月FDI為人民幣692億元，年增7.4%；1月至10月為人民幣7,524.1億元，年增6.6%。

新聞稿稱，前10月製造業實際使用外資人民幣2,021.6億元，年降8.2%；服務業實際使用外資人民幣5,383.5億元，年增13.5%。

大陸商務部表示，亞洲地區和「一帶一路」沿線國家投資大幅增長，香港地區、澳門地區、新加坡、韓國投資分別年增10.5%、56.2%、31.7%和23.9%；一帶一路沿線國家、東盟十實際投資額分別年增長19.3%和22.1%。

大陸9月FDI為115.2億美元，年增0.5%；1月至9月FDI為1,007.8億美元，年增2.9%。

從區域來看，公告指出，長江經濟帶、自貿試驗區吸收外資明顯增長。東、中、西部地區實際使用外資分別年增6.8%、6%和5.2%，長江經濟帶實際使用外資人民幣3,683億元，年增8%，占全大陸比重達49%，自貿試驗區實際使用外資人民幣1,083.9億元，年增23.9%，占14.4%。

人民幣外資自貿試驗區

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