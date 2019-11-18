陸否認大規模外資撤離 10月外資增速幾是9月兩倍
2019-11-18 16:42
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
美中貿易戰加速外銷代工企業撤離大陸市場，日經新聞指出，已有逾50家全球企業正將產線移出中國，不過，大陸商務部18日發布外資統計，商務部外資司司長宗長青否認外資大規模撤離，並指10月外資增速幾乎是9月兩倍，外資對陸投資持續看好。
大陸商務部18日發布10月外資統計，外資司司長宗長青指出，當前確實在少數、東部沿海地區，一些外向型、附加值比較低的外商投資企業，出現了向外部轉移生產現象，他強調這是市場機制市場規律正常發揮作用的結果，是正常的企業生產經營行為。
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宗長青指出，總體上看沒有出現大規模外資撤離的情況。
據商務部統計，10月中國實際使用外資額692億元人民幣，較去年同期增長7.4%，宗長青指出，10月外資增速幾乎達9月的兩倍。他因此表示，大多數的外商投資企業仍然將中國作為目標市場，對中國有投資信心。
商務部統計，今年前10個月外資年增6.6%，新設外商投資企業超過3.3萬家。
宗長青指出，雖然全球跨境投資整體不景氣，中國吸收外資額不僅沒下降，反而穩中有升。他強調，中國吸收外資仍在穩定增長，預計今年穩外資目標能夠實現。
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