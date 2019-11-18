陸外匯局：企業勿把貨幣風險管理作盈利工具
2019-11-18 12:01
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
大陸國家外匯管理局國際收支司原司長管濤今（18）日表示，企業要建立財務中心的意識，聚焦主業管理好貨幣錯配的風險，不要把貨幣風險管理作為盈利的工具。政策上應該鼓勵銀行給企業提供匯率避險的服務。
北京經濟日報報導，管濤指出，在大陸金融擴大對外開放的過程中，相關風險防控手段也將持續升級，以確保跨境資金流動的平穩有序。匯率波動的風險管理是大陸進一步擴大開放要面臨的挑戰。
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他並談到，由於中小銀行沒有金融創新的資格，沒有衍生品牌照，不能提供外匯衍生品交易服務，這在政策上還應繼續探索。最後，還要研究是否支持其他機構給企業提供彙率避險的方案。
大陸央行周末發布第3季貨幣政策執行報告指出，加快發展外匯市場，堅持金融服務實體經濟的原則，為基於實需原則的進出口企業提供匯率風險管理服務。
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