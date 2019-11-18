紐西蘭電信Spark 放棄華為5G服務
2019-11-18 10:24
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
紐西蘭電信與數位服務提供商Spark New Zealand(SPK.NZ)周一稱，已放棄只依靠華為來推出5G服務的計劃，但將把華為留在三家優選設備供應商名單上。
路透報導，Spark稱，作為其分階段實施策略的一部分，將與諾基亞合作推出5G服務，並且已經獲得紐西蘭政府批准。
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Spark稱，三家優選供應商包括諾基亞、三星電子和華為。但它還沒有就使用華為或三星設備提交申請。
該公司使用華為設備的計劃曾在2018年11月遇到重大阻礙，當時紐西蘭情報部門以國家安全風險為由否決了Spark使用華為設備的提議。
Spark表示，「還沒為華為另外提出申請。」若希望開始使用他們的設備，作為多家供應商作法的一部分，公司將會另外提出申請。
澳洲政府也禁止華為為其5G移動網路提供設備，理由是存在遭受外國干預的風險。
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