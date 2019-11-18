A股早盤開低反彈 滬指升0.32%
2019-11-18 10:00
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
陸股今（18）日開盤，滬指2,889.55點，跌0.06%，隨後拉升0.32%；深成指9,635.81點，跌0.13%；創指1,671.59點，跌0.19%。從盤面上看，鈦白粉族群表現活躍。
新浪財經報導，市場消息面，大陸央行發布2019年第3季度貨幣政策執行報告，要求加強逆周期調節，妥善應對經濟短期下行壓力，堅決不搞「大水漫灌」（貨幣寬鬆）。此外，大陸證監會日前印發「推動提高上市公司質量行動計劃」，力爭3年至5年使上市公司整體面貌有較大改觀。
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大陸國資委召開中央企業經濟運行座談會，要求抓緊制訂國有企業改革三年行動方案。大陸農業農村部日前召開南方九省區市生豬生產調度會，要求全力推動生豬生產加快恢復。
從需求來看，大陸的城市化水平仍低於主要發達國家，大型城市群的建設仍有較大空間；從供給來看，境內積累雄厚的物質技術基礎，基礎設施日益完善，產業體系逐漸完備，高素質人才不斷增加，供給側結構性改革也在不斷推進。
因此，大陸經濟在世界經濟當中保持較好增長的預期依然樂觀。目前，全球500強企業大陸企業數量占第一位，在A股市場上的低估值績優藍籌股整體業績向好，估值水平持續推高。可以預期的是，這些行業龍頭企業將推動大陸經濟由快速發展向又好又快發展前進，而與之相對應的股價表現將推動陸股變化。
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