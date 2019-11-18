人民幣中間價升54基點 結束四連跌
2019-11-18 10:00
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
中國外滙交易中心公告，人民幣兌美元中間價今（18）日報7.0037，較上個交易日升54點子，結束四連跌，升幅為11月8日以來最大，上個交易日報7.0091。
中國經營報報導，人民幣匯率自8月初跌破7元關口，9月初又創出階段性低點，但10月以來，人民幣匯率持續升值，進入11月，人民幣對美元匯率更是雙雙收復「7」整數關口。這是自今年8月5日後，人民幣匯率重回「6」時代。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「近期人民幣匯率回升主要是因為受到多方面因素的提振。」中國銀行國際金融研究所研究員趙雪情表示，這包括貿易緊張局勢緩和、中美利差放大、政策托底逐漸發揮效果等。
萬博新經濟研究院營商環境中心主任劉哲表示，受到中美貿易爭端階段性緩和以及年內達成初步協議的預期，人民幣匯率近期呈現出升值態勢。
劉哲還強調，中美貿易摩擦只是人民幣兌美元匯率的短期擾動，中長期匯率走勢取決於大陸經濟的基本面，比如大陸產品的國際競爭力、企業在產業鏈上的話語權、人民幣國際化進程以及海外在大陸投資的回報率等。
留言