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人民幣中間價升54基點 結束四連跌

2019-11-18 10:00聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中國外滙交易中心公告，人民幣兌美元中間價今（18）日報7.0037，較上個交易日升54點子，結束四連跌，升幅為11月8日以來最大，上個交易日報7.0091。

中國經營報報導，人民幣匯率自8月初跌破7元關口，9月初又創出階段性低點，但10月以來，人民幣匯率持續升值，進入11月，人民幣對美元匯率更是雙雙收復「7」整數關口。這是自今年8月5日後，人民幣匯率重回「6」時代。

「近期人民幣匯率回升主要是因為受到多方面因素的提振。」中國銀行國際金融研究所研究員趙雪情表示，這包括貿易緊張局勢緩和、中美利差放大、政策托底逐漸發揮效果等。

萬博新經濟研究院營商環境中心主任劉哲表示，受到中美貿易爭端階段性緩和以及年內達成初步協議的預期，人民幣匯率近期呈現出升值態勢。

劉哲還強調，中美貿易摩擦只是人民幣兌美元匯率的短期擾動，中長期匯率走勢取決於大陸經濟的基本面，比如大陸產品的國際競爭力、企業在產業鏈上的話語權、人民幣國際化進程以及海外在大陸投資的回報率等。

人民幣兌美元中間價今（18）日報7.0037，較上個交易日升54點子，結束四連跌...
人民幣兌美元中間價今（18）日報7.0037，較上個交易日升54點子，結束四連跌。照片／歐新社
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