破解全球赤字 習近平提中國方案

2019-11-18 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「令人擔憂的是，保護主義、單邊主義愈演愈烈，治理赤字、發展赤字、信任赤字有增無減，世界經濟中不穩定不確定因素明顯上升。」11月14日，在金磚國家領導人巴西會晤公開會議上的講話中，大陸國家主席習近平對困擾世界經濟發展和全球治理的焦點問題做出診斷，提出中國方案。

據新華社報導，當今世界，全球治理正成為高頻詞，折射的正是「治理赤字」這一癥結。愈演愈烈的保護主義、單邊主義，正造成「治理赤字」不斷擴大。破解治理赤字，需要堅定維護多邊主義，繼續唱響多邊主義主旋律。

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「當前，經濟全球化遭遇挫折，一定程度反映出現行全球治理體系的缺陷。」習近平在巴西金磚峰會發表講話時強調，要積極倡導共商共建共享的全球治理觀，推動全球經濟治理體系變革。要堅決反對保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

報導稱，近年來，中國大陸維護多邊主義、加強全球治理的主張，已引起各國的廣泛共鳴。