前3季GDP 廣東7.72兆居冠
大陸國家統計局日前公布31省份2019年前三季度GDP數據。目前GDP兆元俱樂部成員已擴至25個，廣東以7.72兆元人民幣居首。
據中新社報導，從前三季度經濟總量來看，廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建排名前10。其中，東部地帶占六席，分別是河北、江蘇、浙江、福建、山東、廣東；中部地帶占三席，分別是河南、湖北、湖南；西部地帶僅有四川，占一席。
廣東和江蘇成為今年前三季度7兆元GDP俱樂部僅有的兩個成員，經濟總量分別為7.72兆元、7.22兆元。山東是6兆元俱樂部的新晉成員，今年前三季，山東經濟總量達6.23兆元，同比增長5.4%。
2019年前三季度，大陸國內生產總值69兆7798億元，按可比價格計算，同比增長6.2%。同全大陸水平相比，雲南、貴州、西藏、江西、福建、四川、湖北、湖南、安徽、河南、河北、浙江、山西、寧夏、廣東、江蘇、重慶這17省份前三季度GDP增速跑贏全大陸。雲南以前三季度GDP 8.8%的增速位居第一。
增速較靠後的省份為吉林、黑龍江、天津，前三季度GDP增速分別為1.8%、4.3%、4.6%，均未超過5%。
吉林省統計局指出，總的來看，前三季度全省經濟基本平穩運行，但下行壓力持續增大，主要經濟指標增速有所回落。下一步，要全面推進工業服務、消費供給、投資增長、招商促進、環境建設五大攻堅戰，促進經濟企穩回升，盡全力實現全年經濟社會發展目標。
大陸國家發改委新聞發言人袁達日前表示，今年以來，在國內外困難風險挑戰明顯增多的情況下，中國經濟運行總體平穩，經濟結構持續優化，民生福祉不斷改善，既實現了穩，又取得了進，非常不容易。 對於四季度GDP數據，大陸國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇稱，下一階段世界經濟大概率還會延續放緩趨勢，但從中國內部看，有利支撐因素較多，如9月製造業PMI有所加快、汽車生產和銷售近兩月降幅呈收窄態勢等，再加上去年四季度基數相對較低，因此今年四季度經濟保持平穩趨勢是有保證的。
留言