百年商街領潮流 西單吸青年客

2019-11-18 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



11月10日，中國大陸消費折扣狂歡節「雙十一」的前一天。位於北京的西單商圈開啟「促銷模式」，跨街天橋上人流湧動。

就在不久之前的十一假期，6天內百萬人次在這裡購物消費，花掉了2.2億元（人民幣，下同）。

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據新華社報導，繁榮的西單能夠追溯到600年前的明代，商鋪、茶樓開始在這裡聚集。20世紀30年代，現代意義上的「商場」在這裡誕生。

改革開放之初，西單的商業網點眾多，成為北京市民的「後勤基地」。

西單商場在全國率先「引廠進店」，開啟中國商業零售業變革先聲，越來越多的物品開始湧進西單。

這條以「創新」為基因、不斷挺立時代潮頭的百年商街，見證了北京作為都城的百年變遷，蘊藏著中國商業文明發展的「密碼」。

2007年，大悅城的引進開啟了西單商圈的「青春時尚」時代，調查顯示，21歲至30歲的消費者占西單商圈消費者的40%以上。日益繁榮的西單讓法國時尚品牌老佛爺百貨看到了中國新生代的消費潛力，再次進軍中國市場的老佛爺百貨在西單落子。

如今，西單商圈的購物環境還在提升。西單距離天安門只有2000公尺，是北京老城的核心區。

2017年發布的《北京城市總體規劃（2016年-2035年）》明確，北京老城要「讓人們更好地看城市、看山水、看歷史、看風景」。在長安街西單路口，一片名為「瞻雲苑」的1.12萬餘平方米的「城市森林」正在崛起。

繁華熱鬧、人潮洶湧的西單也正開始順應北京老城「靜下來、慢下來」的趨勢。

西單商業街所在的西城區西長安街道辦事處二級調研員常錫剛表示，最近幾年西單商業街的人流量確實在下降，但是街區的治理更加規範化，人流減少正在讓西單的商業生態重構。