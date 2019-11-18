陸企研發「出海」 前進英倫

2019-11-18 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



無論是在英國倫敦高聳的辦公樓，還是伯明翰郊區成規模的商業園區，中國大陸企業的研發機構正占據越來越多的辦公空間。

近些年，多家中國大陸企業研發「出海」，在英國這個老牌科技強國設立研發中心，積極探索通過海外科研加快融入全球市場。

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據新華社報導，位於伯明翰市郊的中國長安汽車英國研發中心，經過近9年發展，該中心逐步建成一個具有概念設計、工程開發、機車集成、倣真分析等研發能力的機構。

日前，長安汽車英國研發中心還正式揭幕了動力測試基地，包含發動機測試間、變速器測試間、動力總成測試間、新能源動力系統測試區、整車工作間等。

隨著長安汽車英國研發中心研發力量不斷加強，在研發前沿技術等方面也更易獲得本地支持。

「比如燃料電池，英國有很先進的技術，英國政府在這方面投資也很大，所以我們也在跟本地技術公司開展相關合作，並且申請了英國政府一個項目，其中包括資金支持。」該中心策略規劃總工程師喬軍告訴記者。

當地工商業界對中國企業的投資表示歡迎。大伯明翰和索利哈爾地方企業協作團體的主席蒂姆．派爾說：「長安汽車選擇在我們這裡投資是極好的消息，除了能夠助推當地經濟，也能提升本地技能人才的發展，同時有助本地供應鏈成長，為這個地區創造新的就業機會。」

華為公司近年也在倫敦成立研究所，專注於人工智能技術，包括計算機視覺、自然語言處理、決策與推理等。這些技術既可用於提升當前手機等產品和服務，也有利於企業長期技術積累。

華為倫敦研究所所長姚駿表示，華為逐步在倫敦建設相關的研發力量，主要看重英國既「貼近客戶」，又「貼近人才」。