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號稱中國首款合法翻牆軟體「酷鳥」 上線兩天遭封殺

2019-11-17 10:18聯合報 記者賴錦宏／即時報導

號稱是中共首款「合法翻牆」瀏覽器的「酷鳥瀏覽器」上周三上線，隨即引起了大陸網友們的熱心關注，逾20多萬人爭先註冊。不過該瀏覽器運行僅兩天就被封殺。有網友感歎，「再酷也是籠中鳥」。

據星島網，由福建紫訊科技有限公司所研發的「酷鳥」，廣告標語號稱「為跨境從業人員提供專業的跨界瀏覽器」。用戶可在手機和電腦免費下載，並藉此登入長期以來被官方封鎖的Google、推特、YouTube等境外網站。上線當天由於使用人數過多，導致用該瀏覽器訪問卡頓甚至癱瘓。

據美國之音報導，「酷鳥」僅飛了兩天就被關回籠中。該瀏覽器上周五已無法登入，其官方博頁面顯示「因違反法律法規已無法查看」，網上的相關討論也被清空。有網友感嘆，「再酷也是個關在籠子裡的鳥」。

由於用戶註冊時必須「實名認證」，所瀏覽的內容也在中共當局監視之下，若違規瀏覽即被上報，因此有網友稱「酷鳥就是助人一鍵喝茶（被約談）」。

「酷鳥」還無法顯示有關中共的負面訊息，包含「六四」、「香港」等敏感詞都事先「被和諧」，使用酷鳥搜索「法輪功」時，所有的搜索結果都會出現「新華社」和「中國日報」等中共官方媒體。

號稱是中國首款合法翻牆軟體，酷鳥上線2天就被中共封殺。（星島網）
號稱是中國首款合法翻牆軟體，酷鳥上線2天就被中共封殺。（星島網）
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酷鳥中共

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