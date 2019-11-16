親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

駕駛爆頭慘死！台東中華大橋翻車 東大學生1死1傷

比亞迪等15家車企集體行賄：為新能源車型過審

2019-11-16 22:29聯合報 記者張運祥╱即時報導

中國裁判文書網日前公開披露一份由上海市嘉定區人民法院做出的刑事判決，文書披露2016年7月至2018年6月二年間 ，有15家車企為了新能源車型過審而集體行賄。

《澎湃新聞》報導，在上海新能源汽車資料中心任職的項某，利用負責審核新能源車企新車型數據接入符合性等工作的職務便利，為他人謀取利益，多次收受現金、購物卡等形式賄賂，共計價值人民幣25萬餘元。

報導指出，行賄方來自各省市15家車企的工作人員，包括奇瑞新能源、比亞迪、眾泰新能源、廣汽新能源、上汽集團乘用車分公司、北汽新能源、吉利汽車研究院、長城汽車、長江汽車、東風特汽專用車、申龍客車、鄭州宇通客車、成都大運汽車、金龍聯合汽車工業及上海循道新能源有限公司。

上海市新能源汽車資料中心官網顯示，全稱為上海市新能源汽車公共資料獲取與監測研究中心，2014年由上海市經濟和資訊化委員會發文批復成立，並負責業務指導。由上海國際汽車城（集團）公司、上海機動車檢測中心、上海交大教育發展基金會，以及上海市嘉定區光彩基金促進會四家單位發起成立。

多份官方文件提到，新能源汽車生產廠商對在本市（上海市）銷售的新能源汽車實施必要的遠端即時資料動態監控，按照有關標準和要求，接入本市新能源汽車公共資料獲取平台。

截至2019年2月28日，上海市新能源汽車資料獲取與分析系統車輛接入現狀資料顯示，接入車輛數24.8萬輛，接入車企數117家，接入車型數702款。

判決書指出，2016年7月至2017年8月間，被告人項某由國有獨資公司上海國際汽車城(集團)公司，委派至民辦非企業上海新能源汽車資料中心擔任綜合部主管期間，利用負責審核新能源車企新車型資料接入符合性等工作的職務便利，為他人謀取利益，多次收受賄賂共計價值人民幣7萬餘元。

2017年9月起，被告人項某與上海新能源汽車資料中心簽訂勞動合同，先後擔任該中心資料品質監測總監、車企管理部副經理，利用負責審核新能源車企新車型資料接入符合性等工作的職務便利，為他人謀取利益，至2018年6月間，多次收受賄賂共計價值18萬餘元。

報導稱，一審法院做出判決，被告人項某犯受賄罪，判處有期徒刑七個月，並處罰金人民幣10萬元；犯非國家工作人員受賄罪，判處有期徒刑八個月；決定執行有期徒刑一年，並處罰金人民幣10萬元。違法所得予以沒收。  

2018年在成都舉辦的中西部最大規模新能源車展。圖╱中新社
2018年在成都舉辦的中西部最大規模新能源車展。圖╱中新社
分享

上海人民幣

相關新聞

中國移動預計2020年大陸5G手機市場規模將逾1.5億支

2019-11-16 20:40

雙11剁手後 看見兩岸網購習慣差異

2019-11-16 16:47

豬價推高CPI 大陸央行：警惕通膨預期發散

2019-11-16 15:43

陸股一周／滬指量縮 跌落2900關

2019-11-16 13:43

產業貢獻大 躍全球成長引擎

2019-11-16 02:16

人行年底可能再降準

2019-11-16 02:16

陸首家外資獨資保險 准開業

2019-11-16 02:16

阿里在港上市 躲貿易戰風波

2019-11-16 02:16

海嘯首見 港今年經濟將衰退

2019-11-16 02:16

雄岸科技CEO 比特幣先鋒

2019-11-16 02:14

催收之王譚曼 律師變大亨

2019-11-16 02:12

汽車流通協會會長：車市要盤活存量拉動增量

2019-11-15 22:19

大陸證照分離改革 12月1日起自貿區展開試點

2019-11-15 21:59

陸10月70城新房價格漲幅回落 北京廣州房價下降

2019-11-15 21:44

中國經濟下滑 學者：與自我減速有關

2019-11-15 21:27

前爾必達社長阪本幸雄復出 任紫光高級副總裁

2019-11-15 20:05

定存沒看頭 人民幣存款餘額續創68個月新低

2019-11-15 20:00

大陸證監會：全面推開H股全流通改革

2019-11-15 19:24

反送中抗爭加劇 金融業對港暴險兆元上下震盪

2019-11-15 19:07

反送中衝突升溫 香港全年GDP預測下調為負1.3％

2019-11-15 18:57

中國移動：明年5G用戶7000萬、5G手機賣1億隻

2019-11-15 14:28

動盪中重登港股 阿里巴巴：依然相信香港的美好未來

2019-11-15 13:52

談中美貿易戰 中共黨校學者：陸不怕打 經濟穩定性強

2019-11-15 13:02

兩岸春節加班機停止？費鴻泰：不要以意識形態優先

2019-11-15 11:11

雙11再創奇蹟？1分鐘100億背後 是蓋不住的國家危機...

2019-11-15 11:00

香港今公布Q3 GDP修正數據 將證實經濟衰退

2019-11-15 09:12

陸城鎮新就業人數 提前達標

2019-11-15 02:28

乳製品產量增 加快轉型

2019-11-15 02:28

創新價值鏈 長三角穩居高地

2019-11-15 02:28

年內首次 陸商品房銷售小回暖

2019-11-15 02:28

漲幅升至3.8% 豬肉帶動 陸CPI溫和上漲

2019-11-15 02:28

進軍大灣區 台灣機器人吸睛

2019-11-15 02:27

集合最尖端技術 深圳高交會開幕

2019-11-15 02:27

110家台企參展 茶博會開跑

2019-11-15 02:27

拚產業融合 廈門推「行動計畫」

2019-11-15 02:27

兩岸經濟論壇 為台商補習政策

2019-11-15 02:27

中國海關總署：解除美國禽肉進口限制

2019-11-14 19:03

港股空頭暴增 資金做空獲利？

2019-11-14 17:07

一波未平一波又起 海康威視高管遭調查

2019-11-14 16:05
看更多

熱門文章

駐港解放軍步出軍營 浸會大學旁協助清理路障

2019-11-16 17:07

帥哥受僱當乞丐8年 娶嬌妻買大房

2019-11-16 15:55

時速600公里！廣深擬建超級高鐵

2019-11-16 14:02

香港情勢升溫 龐培歐：美不排除適當因應的可能性

2019-11-16 06:03

港九龍塘爆衝突 黑衣人擲汽油彈市民擲物還擊

2019-11-16 19:10

外來示威者占領 中大、理大籲撤離

2019-11-15 23:38

香港之亂 蔡正元：蔡英文到蔣萬安等藍綠政客吹捧暴力

2019-11-16 14:49

解放軍駐港部隊清路障 泛民主派：溫水煮青蛙

2019-11-16 21:38

撿眼鏡蛇煲湯 斷頭蛇突睜眼噴毒液男子險瞎

2019-11-16 14:02

雙11剁手後 看見兩岸網購習慣差異

2019-11-16 16:47

在北京看反送中 官方一面倒宣傳奏效

2019-11-16 19:26

瑞典執意頒獎香港銅鑼灣書店桂民海 陸大使：走著瞧

2019-11-16 11:45

駐港部隊清路障 是否牴觸駐軍法待釐清

2019-11-16 18:59

習近平談港 港澳辦：止暴制亂的最強音

2019-11-15 23:48

人妻雙11一夜網購43萬元 丈夫崩潰送妻就醫「真的病了」

2019-11-16 13:00

解放軍駐港部隊清路障 軍事專家：不違法

2019-11-16 22:03

劉兆佳：習近平表態顯示將果斷處理香港問題

2019-11-16 18:33

香江風情／中間力量 港浮現第3種聲音

2019-11-15 23:42

繼台灣之後 大馬、英國學生也陸續撤離香港

2019-11-16 09:59

「看起來像動作片，卻是悲哀的現實」 德國人怎麼看香港反送中

2019-11-16 18:49

香港反送中抗爭 兩德國交換生遭控非法集結被捕

2019-11-16 14:01

解放軍駐港部隊清路障 陸媒：無須過度解讀

2019-11-16 20:10

港中大情勢緊張 消息指所有台生已撤離

2019-11-16 09:04

暴力升溫 七成港人認為港府警方須負主責

2019-11-15 23:31

港9大學校長 籲政府聯合各界解困局

2019-11-15 23:50

逾半數台生撤港 這兩所反送中風暴中心大學人數最多

2019-11-16 18:19

零下40℃！黑龍江大興安嶺出現極寒天氣

2019-11-16 13:12

在港台生緊急返台 金門大學提出「就學安心專案」

2019-11-16 14:11

香港警方：兩德國學生因非法集會被捕

2019-11-16 08:47

環球時報指 香港已被「新型恐怖主義」籠罩

2019-11-16 12:49

香港人權與民主法案 若沒參議員反對...美最快18日通過

2019-11-15 23:45

港暴力升溫 7成受訪者認為港府、警方須負主責

2019-11-16 14:44

反送中抗爭延燒 美學者：牽動台灣總統大選

2019-11-16 18:37

解放軍駐港部隊清路障 港府：為自發非其請求協助

2019-11-16 22:21

示威者撤離港中大 警方出動直升機持續監視

2019-11-16 11:17

陸首家外資獨資保險 准開業

2019-11-16 02:16

產業貢獻大 躍全球成長引擎

2019-11-16 02:16

中國移動預計2020年大陸5G手機市場規模將逾1.5億支

2019-11-16 20:40

比亞迪等15家車企集體行賄：為新能源車型過審

2019-11-16 22:29

涉間諜罪被訓誡 日本男教授獲釋返國

2019-11-16 13:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top