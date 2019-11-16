中國移動預計2020年大陸5G手機市場規模將逾1.5億支
2019-11-16 20:40
聯合報 記者李仲維
／即時報導
根據中國移動發布的2020年終端產品規劃，預計2020年大陸5G手機市場規模將逾1.5億支，第4季價位將下探至人民幣1,000元至1,500元，市場將以5G手機為主。
2020年將迎來5G手機換機潮，5G手機價格將迅速下降。中新社報導，中國移動終端公司副總經理汪恒江15日在中國移動2019年全球合作夥伴大會表示，預計2020年第1季多家廠商將推出5G旗艦機及多價位產品；第2季低價位晶片推出，方案廠商進場，拉動5G手機價格下探。
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在終端方面，第1季各廠商將推出高價位產品；6月至7月間，人民幣2,000元左右的5G手機將集中推出；第4季5G手機價格下降至1,000元至1,500元，後續有望推出更便宜產品。
中國移動預計，2020年大陸5G手機市場規模將逾1.5億支，超過10個品牌推出5G手機，5G手機款型將超過100款。
小米集團董事長兼CEO雷軍當場預告，小米正在全力推動5G手機的研發，明年小米人民幣2,000元以上的中高端手機，將全部採用5G通信，預計至少10款5G手機將和消費者見面。
大陸工信部與三大電信業者及中國鐵塔10月31日舉行5G商用啟動儀式，5G手機資費套餐也隨之公布。11月1日起，三大電信業者正式開啟商用套餐。根據中國移動披露的5G用戶最新數據，在5G正式商用十天時，累計啟動逾130萬支5G手機。
中國移動還預計，5G時代的終端將不僅局限于智慧手機，AR/VR將成為重要5G創新終端。2020年大陸市場AR/VR頭戴設備出貨量將達到200萬台。
市場調研機構IDC發布的一份報告指出，由於手機市場已經很成熟，加上5G版iPhone缺席，2019年對蘋果公司來說將會構成挑戰，iPhone出貨量將比去年同期下滑14.8%；而受益於5G產品發布，以及加快清理舊設備庫存，安卓手機市占率將在2019年從85.1%升至87%。
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