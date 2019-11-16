豬價推高CPI 大陸央行：警惕通膨預期發散

2019-11-16 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



中國人民銀行（大陸央行）16日發布的「2019年第三季度中國貨幣政策執行報告」指出，大陸消費者物價指數（CPI）由年初不到2%逐步走高至10月的3.8%。鑑於豬瘟疫情等造成的供給衝擊尚需一定時間平復，短期消費物價仍面臨上行壓力，需警惕通膨預期發散。

大陸今年前三季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長6.2%，消費者物價指數（CPI）上漲2.5%。報告稱，當前中國主要宏觀經濟指標保持在合理區間，但全球經濟下行壓力加大，主要經濟體貨幣政策空間有限，外部不確定、不穩定因素增多。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

人行認為，中國發展長短期、內外部等因素變化帶來較多風險挑戰，國內經濟下行壓力持續加大，內生增長動力還有待進一步增強，食品價格指數年比上漲幅度較大，未來一段時間需警惕通膨預期發散。

針對物價問題，報告指出，CPI漲幅上升，結構性特徵突出，主要受食品價格推動。其中，豬肉價格上漲較快，8、9月連續兩個月月比漲幅都在20%左右，加上鮮果等供給較往年偏緊，帶動食品價格年比漲幅擴大，第3季上漲10.1%，漲幅比上季度高2.7個百分點。

另一方面，生產資料價格下降則拖累生產價格漲幅由正轉負。第3季工業生產者出廠價格（PPI）下降0.77%，上季度為上漲0.5%。從每月數字來看，PPI從4月0.9%的年內高點逐步下探至10月的-1.6%。

人行認為，2019年以來單月CPI年比漲幅有所走高，主要是受食品價格尤其是豬肉價格較快上漲所拉動，關係到居民「菜籃子」消費成本，須引起重視並妥善應對。

PPI低位運行，通常反映工業需求偏弱，但近幾個月PPI年比降幅擴大主要是受基期效應影響，並不意味著中國存在顯著的工業品通縮壓力。未來幾個月隨著基期效應逐步消退，預計PPI漲幅將回升。

人行強調，當前中國經濟運行總體平穩，總供求大體平衡，不存在持續通膨或通縮的基礎。預計2020年下半年，基期因素對PPI的影響將小於2019年且更加穩定，CPI受食品價格上漲的衝擊也將逐步消退，兩者的差距可望趨於收窄。