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豬價推高CPI 大陸央行：警惕通膨預期發散

2019-11-16 15:43聯合報 記者林則宏／即時報導

中國人民銀行（大陸央行）16日發布的「2019年第三季度中國貨幣政策執行報告」指出，大陸消費者物價指數（CPI）由年初不到2%逐步走高至10月的3.8%。鑑於豬瘟疫情等造成的供給衝擊尚需一定時間平復，短期消費物價仍面臨上行壓力，需警惕通膨預期發散。

大陸今年前三季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長6.2%，消費者物價指數（CPI）上漲2.5%。報告稱，當前中國主要宏觀經濟指標保持在合理區間，但全球經濟下行壓力加大，主要經濟體貨幣政策空間有限，外部不確定、不穩定因素增多。

人行認為，中國發展長短期、內外部等因素變化帶來較多風險挑戰，國內經濟下行壓力持續加大，內生增長動力還有待進一步增強，食品價格指數年比上漲幅度較大，未來一段時間需警惕通膨預期發散。

針對物價問題，報告指出，CPI漲幅上升，結構性特徵突出，主要受食品價格推動。其中，豬肉價格上漲較快，8、9月連續兩個月月比漲幅都在20%左右，加上鮮果等供給較往年偏緊，帶動食品價格年比漲幅擴大，第3季上漲10.1%，漲幅比上季度高2.7個百分點。

另一方面，生產資料價格下降則拖累生產價格漲幅由正轉負。第3季工業生產者出廠價格（PPI）下降0.77%，上季度為上漲0.5%。從每月數字來看，PPI從4月0.9%的年內高點逐步下探至10月的-1.6%。

人行認為，2019年以來單月CPI年比漲幅有所走高，主要是受食品價格尤其是豬肉價格較快上漲所拉動，關係到居民「菜籃子」消費成本，須引起重視並妥善應對。

PPI低位運行，通常反映工業需求偏弱，但近幾個月PPI年比降幅擴大主要是受基期效應影響，並不意味著中國存在顯著的工業品通縮壓力。未來幾個月隨著基期效應逐步消退，預計PPI漲幅將回升。

人行強調，當前中國經濟運行總體平穩，總供求大體平衡，不存在持續通膨或通縮的基礎。預計2020年下半年，基期因素對PPI的影響將小於2019年且更加穩定，CPI受食品價格上漲的衝擊也將逐步消退，兩者的差距可望趨於收窄。

因此下一階段，人行穩健的貨幣政策仍將保持「鬆緊適度」，根據經濟增長和價格形勢變化及時預調、微調，穩定經濟主體的通膨預期，促進總體物價水準保持在合理區間運行。

豬肉價格持續居高不下推升大陸CPI，大陸央行稱，需警惕通膨預期發散。圖／路透社
豬肉價格持續居高不下推升大陸CPI，大陸央行稱，需警惕通膨預期發散。圖／路透社
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CPI中國人民銀行通膨疫情

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