阿里在港上市 躲貿易戰風波

2019-11-16 02:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



阿里巴巴啟動香港九年來最大售股案，今宣布將發行5億股股票。金融時報在內外媒評論，對動盪中的香港而言，阿里巴巴展現對香港的信任和大陸官方的善意。

阿里巴巴董事局主席張勇在致投資者的信中說：「在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。」他稱香港是「全球最重要的金融中心之一」。

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他表示，2014年阿里巴巴首次上市時，「遺憾地」錯過了香港。以港幣188元的發行價計算，阿里巴巴此次在香港售股將募集資金約港幣940億元（120億美元）。路透分析，阿里巴巴在港上市，也取得北京官方善意回應，有助安度被美中貿易戰波及的傷害。

邁博瑞諮詢公司 主管Mark Natkin 告訴路透：「北京很早就希望中國科技一軍能就近國內上市。尤其是現在，香港抗爭已持續數月，領導層會大大支持上市所帶來的團結感和穩定感。」