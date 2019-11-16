海嘯首見 港今年經濟將衰退

2019-11-16 02:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



香港政府昨（15）日發布今年第3季國內生產毛額(GDP)成長率實質下降2.9%，由於連續兩季收縮，香港經濟在第3季正式步入技術性衰退。港府也下修今年全年GDP增長預測為下滑1.3%，將是2009年金融海嘯以來首次年度衰退。

港府指出，第3季經濟增長急速惡化，主要是示威抗爭對原本已受全球經濟放緩和美中貿易戰影響而轉弱的經濟，造成極為沉重的打擊。港府強調，香港經濟惡化，當務之急是結束暴力讓社會回復平靜，港府正研擬「撐企業、保就業」措施，必要時推出進行政策救市。

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據統計，香港第2季GDP負增長0.4%，第3季顯著下跌2.9%。且經季節性調整後，按季比較第2季GDP跌幅0.5%，第3季則下跌3.2%。由於連續兩季 GDP成長率收縮，香港經濟宣告陷入「技術性衰退」。

且累計今年前三季GDP下跌0.6%，港府因此把全年實質GDP增長預測，由原本0%至1%，進一步下調至負增長1.3%。這將會2009年金融海嘯發生以來首次出現年度倒退。

香港經濟步入衰退，其中，整體貨物出口第3季實質跌幅擴大至7.1%，創下2009年第3季以來最大的單季跌幅。

內需也在第3季明顯轉差，其中，私人消費開支大幅減弱，實質下跌3.4%，創2009年第1季後首次衰退。港府指出，私人消費開支下跌反映示威事件對消費活動構成嚴重干擾，且經濟前景欠佳影響消費情緒。

香港旅遊業也嚴重受創，服務輸出急劇惡化衰退13.8%，其他服務輸出也出現不同程度的衰退。另外，機器及設備購置在營商氣氛非常悲觀下急挫，樓宇及建造活動進一步下跌。

由於經濟情況惡化，勞工市場有所放緩，經季節性調整的失業率在第3季微升至2.9%。