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產業貢獻大 躍全球成長引擎

2019-11-16 02:16經濟日報 記者李仲維／綜合報導

大陸銀保監會副主席黃洪昨（15）日表示，2018年大陸保險業對全球保險市場增長的貢獻超過30%，成為全球保險業發展的最大引擎。

新華網報導，黃洪在2019中國壽險業峰會上表示，大陸人身保險業聚焦轉型升級和高品質發展，行業面貌發生可喜的變化。今年前三季，人身保險行業利潤達人民幣2,332億元，年增55%；第3季末各人身保險公司內含價值達人民幣3.3兆元，年增16.8%。

他指出，人身保險業已積累養老準備金超過人民幣2兆元，積累長期健康險責任準備金達1.14兆元，大病保險覆蓋人群達11.29億人，受託管理各類醫保基金達人民幣367.5億元，顯示保險業服務民生取得新成績。

在防範風險方面，截至今年第3季末，人身保險業綜合償付能力充足率204%，核心償付能力充足率196%，較上季均有提升。今年前三季，人身保險公司經營活動現金流年增78%。

黃洪指出，大陸人身保險業要實現高品質發展，仍然有不少難題需要破解，需要重點解決如何管理經濟周期的問題、如何管理資產負債匹配的問題、如何應對社會消費需求變化和各類風險挑戰的問題、如何解決少數公司嚴重依賴傳統發展路徑的問題，以及如何改善科技賦能不足問題。

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