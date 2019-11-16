人行年底可能再降準

2019-11-16 02:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸今年內第三次降準昨（15）日全部落實施行，中國人民銀行表示，本次可釋放長期資金約人民幣400億元（約新台幣1,752億元），分析師認為，年底前後仍有可能降準。

人行表示，這是針對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率1個百分點的第二次調整，釋放長期資金約人民幣400億元。同時，人行昨日進行中期借貸便利（MLF）操作2,000億元。對沖稅期高峰等因素後，銀行體系流動性總量處於合理充裕水準。

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今年以來，人行先後降準三次。包括1月分兩次實施的全面降準，5月開始分三次實施的定向降準，9月的全面降準與分兩次實施的定向降準。截至昨日，人行年內第三次降準已全部實施。

民生銀行研究院高級研究員袁雅珵認為，這是針對特定機構實施，對資金面影響應不大。此外，降準已於9月初提前部署，市場預期已提早消化。

中信證券首席固收分析師明明認為，未來貨幣寬鬆的政策空間打開，預計年底或明年初推出降準，以穩定流動性供給。

東方金誠首席宏觀分析師王青也認為，監管部門將進一步加大逆週期調節力度，預計11月20日1年期LPR報價將恢復小幅下行態勢，年底前後仍有降準的可能。也有市場人士指出，由於即將到來的稅期高峰和逾千億元國債發行繳款因素，數百億元規模的定向降準，可能難以應對流動性衝擊。