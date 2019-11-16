親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

人行年底可能再降準

2019-11-16 02:16經濟日報 記者李仲維／綜合報導

大陸今年內第三次降準昨（15）日全部落實施行，中國人民銀行表示，本次可釋放長期資金約人民幣400億元（約新台幣1,752億元），分析師認為，年底前後仍有可能降準。

人行表示，這是針對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率1個百分點的第二次調整，釋放長期資金約人民幣400億元。同時，人行昨日進行中期借貸便利（MLF）操作2,000億元。對沖稅期高峰等因素後，銀行體系流動性總量處於合理充裕水準。

今年以來，人行先後降準三次。包括1月分兩次實施的全面降準，5月開始分三次實施的定向降準，9月的全面降準與分兩次實施的定向降準。截至昨日，人行年內第三次降準已全部實施。

民生銀行研究院高級研究員袁雅珵認為，這是針對特定機構實施，對資金面影響應不大。此外，降準已於9月初提前部署，市場預期已提早消化。

中信證券首席固收分析師明明認為，未來貨幣寬鬆的政策空間打開，預計年底或明年初推出降準，以穩定流動性供給。

東方金誠首席宏觀分析師王青也認為，監管部門將進一步加大逆週期調節力度，預計11月20日1年期LPR報價將恢復小幅下行態勢，年底前後仍有降準的可能。也有市場人士指出，由於即將到來的稅期高峰和逾千億元國債發行繳款因素，數百億元規模的定向降準，可能難以應對流動性衝擊。

分享

人民幣中國人民銀行

相關新聞

陸首家外資獨資保險 准開業

2019-11-16 02:16

天貓雙11銷售額遭質疑 馬雲：保證沒有造假

2019-11-13 23:03

產業貢獻大 躍全球成長引擎

2019-11-16 02:16

海嘯首見 港今年經濟將衰退

2019-11-16 02:16

阿里在港上市 躲貿易戰風波

2019-11-16 02:16

雄岸科技CEO 比特幣先鋒

2019-11-16 02:14

催收之王譚曼 律師變大亨

2019-11-16 02:12

汽車流通協會會長：車市要盤活存量拉動增量

2019-11-15 22:19

大陸證照分離改革 12月1日起自貿區展開試點

2019-11-15 21:59

陸10月70城新房價格漲幅回落 北京廣州房價下降

2019-11-15 21:44

中國經濟下滑 學者：與自我減速有關

2019-11-15 21:27

前爾必達社長阪本幸雄復出 任紫光高級副總裁

2019-11-15 20:05

定存沒看頭 人民幣存款餘額續創68個月新低

2019-11-15 20:00

大陸證監會：全面推開H股全流通改革

2019-11-15 19:24

反送中抗爭加劇 金融業對港暴險兆元上下震盪

2019-11-15 19:07

反送中衝突升溫 香港全年GDP預測下調為負1.3％

2019-11-15 18:57

中國移動：明年5G用戶7000萬、5G手機賣1億隻

2019-11-15 14:28

動盪中重登港股 阿里巴巴：依然相信香港的美好未來

2019-11-15 13:52

談中美貿易戰 中共黨校學者：陸不怕打 經濟穩定性強

2019-11-15 13:02

兩岸春節加班機停止？費鴻泰：不要以意識形態優先

2019-11-15 11:11

雙11再創奇蹟？1分鐘100億背後 是蓋不住的國家危機...

2019-11-15 11:00

香港今公布Q3 GDP修正數據 將證實經濟衰退

2019-11-15 09:12

陸城鎮新就業人數 提前達標

2019-11-15 02:28

乳製品產量增 加快轉型

2019-11-15 02:28

創新價值鏈 長三角穩居高地

2019-11-15 02:28

年內首次 陸商品房銷售小回暖

2019-11-15 02:28

漲幅升至3.8% 豬肉帶動 陸CPI溫和上漲

2019-11-15 02:28

進軍大灣區 台灣機器人吸睛

2019-11-15 02:27

集合最尖端技術 深圳高交會開幕

2019-11-15 02:27

110家台企參展 茶博會開跑

2019-11-15 02:27

拚產業融合 廈門推「行動計畫」

2019-11-15 02:27

兩岸經濟論壇 為台商補習政策

2019-11-15 02:27

空襲警報 港股五天挫1,500點

2019-11-14 23:29

京滬高鐵IPO 火速放行

2019-11-14 23:29

陸兩大經濟數據露疲態

2019-11-14 23:29

GDP跌破6字頭? 官方釋疑

2019-11-14 23:29

中國海關總署：解除美國禽肉進口限制

2019-11-14 19:03

港股空頭暴增 資金做空獲利？

2019-11-14 17:07

一波未平一波又起 海康威視高管遭調查

2019-11-14 16:05
看更多

熱門文章

黑衣人設「入境處」攔查人車 港中大高層稱學校被接管

2019-11-15 09:00

港中大校長指校園已遭外來示威者佔領 呼籲師生撤離

2019-11-15 16:05

港示威者自行運作中大校園 外籍師發現這些驚奇的情況

2019-11-15 18:18

男喝可樂「狂吐綠液」 兒子惡作劇差點害死他

2019-11-15 12:58

香港多所大學淪抗爭堡壘 中大遭不明黑衣人接管

2019-11-15 09:03

港交通大動脈「吐露港公路」 再遭汽油彈攻擊交通中斷

2019-11-15 22:20

香港律政司長倫敦遇襲受傷 港府強烈譴責

2019-11-15 09:56

女大18變！她大學4年顏值進化 網友讚越來越美

2019-11-15 12:05

香港反送中抗爭 傳出首宗無辜民眾遭擊身亡

2019-11-15 09:34

港律政司長倫敦遇襲 陸外交部：要求英方立即徹查

2019-11-15 16:27

香港九大學校長共同聲明 籲政府聯合各界化解困局

2019-11-15 22:28

影／畫面曝光！港律政司長倫敦被堵 遭示威者包圍推倒

2019-11-15 11:30

霸氣港男催淚煙中拿外賣 日本網友嗨翻狂P圖

2019-11-15 18:26

雙11再創奇蹟？1分鐘100億背後 是蓋不住的國家危機...

2019-11-15 11:00

香港中文大學淪陷後 理工大學成示威者新戰線

2019-11-15 09:56

美參院啟動「熱線」 加速表決「香港人權與民主法案」

2019-11-15 03:57

習近平「三個嚴重」說 是對港止暴制亂的最強音

2019-11-15 18:02

港中大被示威者「接管」 校方稱未請警方清場

2019-11-15 17:38

港七旬清潔工遭擲磚砸死 港府：務將暴徒繩之於法

2019-11-15 10:33

公務員參加示威被捕 港府：即時停職

2019-11-15 19:03

香港市民自發清理示威者設置路障 協助恢復交通

2019-11-15 13:01

廣州－深圳將建時速600公里磁懸浮 往來兩地只需20分

2019-11-15 10:33

校園成戰場 返台港中大台生：同學看不到未來

2019-11-15 12:53

港中大淪陷？港媒稱黑衣人盤踞成無政府狀態

2019-11-15 09:30

再2分鐘就超時！ 外送員把警衛毆至骨折只為準時送餐

2019-11-15 15:18

香港法案美國會熱川普冷 AIT前處長楊甦棣解析原因

2019-11-15 22:10

港中大師寫給學生的「守護中大須知」：願有勇有謀

2019-11-15 14:48

港府拒談條件 中大示威者再封路商討去留

2019-11-15 22:27

赴港台生專案就讀 輔大也跟進

2019-11-15 14:13

港理工大學校長：示威者進入校園對師生構成威脅

2019-11-15 20:58

華爾街日報：爭自由遭北京威脅 香港需全球支持

2019-11-15 21:23

江澤民「河水井水論」遭批 分析指北京強推一國一制

2019-11-15 16:32

義大利媒體：教宗將對香港事件發言

2019-11-15 22:26

寄望美國國會法案救香港 立法會前主席：發夢

2019-11-15 21:58

港警：大學成為罪惡溫床 情況惡化必定處理

2019-11-15 18:31

香港今公布Q3 GDP修正數據 將證實經濟衰退

2019-11-15 09:12

前爾必達社長阪本幸雄復出 任紫光高級副總裁

2019-11-15 20:05

律師：北京恐染指香港司法 台灣應助港人避難

2019-11-15 16:37

習近平表態香港止暴制亂 蔡英文：最好方式是實踐承諾

2019-11-15 15:42

她紋17萬「開運眉」沒好運求退款 店家駁「要有判斷能力」

2019-11-15 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top