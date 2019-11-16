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陸首家外資獨資保險 准開業

2019-11-16 02:16經濟日報 記者李仲維／綜合報導

銀保監會已批准安聯（中國）保險控股開業，成為在大陸首家批准開業的外資獨資保險控股...
銀保監會已批准安聯（中國）保險控股開業，成為在大陸首家批准開業的外資獨資保險控股公司。 本報系資料庫
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德國安聯集團14日晚間宣布，銀保監會已批准安聯（中國）保險控股開業，成為在大陸首家批准開業的外資獨資保險控股公司，此舉將進一步加強安聯在大陸市場的戰略布局和定位，也象徵大陸保險行業對外開放政策正式落地實施。

在銀保監會批復中，還核准安聯（中國）保險控股董事長及高管的相關任職資格，包括塞爾吉奧．巴比諾特將擔任安聯（中國）保險控股董事長，索爾馬茲．阿爾汀將擔任公司總經理。

2018年11月，在大陸擴大金融業對外開放的背景下，銀保監會批准德國安聯保險集團籌組安聯（中國）保險控股，這是首家獲批籌組的外資保險控股公司。

大陸國務院10月發布關於修改外資銀行和外資保險公司管理條例的決定，放寬外資保險公司准入條件，允許外國保險集團公司在大陸境內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司。

澎湃新聞報導，安聯保險集團在大陸已經擁有包括壽險、非壽險、信用保險和基金管理等業務在內的全部金融核心業務，在大陸的機構包括壽險和健康險公司中德安聯人壽保險、財產險和責任險公司安聯財產保險（中國）、資產管理公司國聯安基金管理、健康險公司太保安聯健康保險、旅行保險和救助公司安聯全球救援。

塞爾吉奧．巴比諾特表示，安聯對大陸市場非常看好，大陸是安聯的戰略市場，公司將致力於加快在大陸的增長。控股公司批准開業，是安聯在中國大陸的重要里程碑，幫助安聯集團最大程度地把握大陸經濟開放政策所帶來的發展機遇。

索爾馬茲．阿爾汀表示，在新的控股架構下，公司將為快速增長的大陸中產人群提供全面的金融解決方案和服務，支持大陸的經濟增長。

安聯是世界最大的資產管理集團之一，除為安聯的保險客戶管理超過6,730億歐元資產外，安聯旗下的資產管理公司安聯投資和太平洋投資管理公司管理下的第三方資產總額高達1.4兆歐元。

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