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雄岸科技CEO 比特幣先鋒

2019-11-16 02:14經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

李笑來
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大陸國家主席習近平日前在中共中央政治局定調加速發展區塊鏈技術，受到外界關注。曾為「中國比特幣首富」的李笑來，早在八年前投入研究，如今為香港上市公司雄岸科技執行董事聯席CEO，市場對他評價兩極：「收割派、趨勢先知」。

李笑來今年47歲，雄岸科技執行董事、聯席CEO，負責穩定數字貨幣體系建設及其他有關區塊鏈技術應用的項目。

界面新聞、騰訊科技網報導，早在2011年，李笑來研究購買比特幣；高峰時期，他持有六位數數量的比特幣。按照當時一個比特幣約人民幣4萬元計算。當時身價上看人民幣70億元（約新台幣309億元），被封「幣圈首富」。

他也是區塊鏈行業的著名天使投資人，根據天眼查數據，李笑來名下有71家企業，分布在北京、廣東、深州、杭州、雲南等地。

學生時期的李笑來熱衷於電腦程式，為網路科技的啟蒙期，他在吉林省長春大學就讀時迷上計算機，自學計算機java和C++，編程能力紮實，並在校外銷售電腦，畢業時賺取人生第一桶金。後來去新東方教英語，成為新東方英語知名講師、暢銷書作家，陸續出版中英語學習書籍。因教學風格特殊，李笑來成為早期的網紅，累積大量粉絲。

因緣際會下，李笑來轉而投入比特幣，憑著他的微博粉絲曾高達100萬名，提出新的虛擬貨幣和投資項目，多數受追捧。胡潤研究院發布「2018胡潤區塊鏈富豪榜」，李笑來以人民幣70億身家上榜，排第五位。他曾表示，「幣圈首富」這個稱謂不是自稱的，而是媒體取的。

李笑來說，作為這個行業的先行者，自己接觸比特幣才八年。「區塊鏈對世界的影響才剛剛產生，而這個市場則有著巨大的成長空間」。

比特幣人民幣區塊鏈技術

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