催收之王譚曼 律師變大亨

2019-11-16 02:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



譚曼 分享 facebook 湖南永雄日前在美國證券交易委員會披露招股書，若上市成功，將成為大陸首家在美股上市的催收公司。公司創辦人、董事長譚曼出身草根，白手起家，努力讓催收行業擺脫暴力討債形象，走向合法化經營。

分享 facebook 招股書披露，湖南永雄是一家催收服務提供商，提供大陸全國性的消費者債務追收服務，合作客戶包括商業銀行及消費金融公司，並為七家商業銀行提供服務。

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根據艾瑞諮詢的數據，截至2019年6月30日的應收帳款總值和聘用的催收專員人數而言，湖南永雄是大陸最大的拖欠信用卡應收帳款回收服務提供商。

「讓世界沒有挽不回的誠信」，是湖南永雄在官網上掛出的標語。

譚曼是1975年出生，1995年考進湘潭大學，初學國際貿易，一年後他興趣缺缺，主動申請留級，轉讀湘大最好的法律專業。在大學時，譚曼非凡的商業頭腦就已露端倪，邊讀書邊經營餐館，生意非常好。

2002年，剛從湘潭大學法學院畢業的譚曼參加大陸國家舉辦的首屆司法考試，並以278分、全國排名前四百的傲人成績通過考試。當時，司法考試的合格分數為240分，全國報名人數為36萬人，通過率僅6.7%，史上最低。

畢業後，譚曼進入佛山一家非常有名的律師事務所，從事欠款催收法律服務工作。自稱當時電腦為零、寫作為零、英語為零、普通話為零「四個零」的譚曼，在短時間內就拿下「催收之王」的稱號，名震業界，也收穫自己的第一桶金。

1997年亞洲金融危機爆發後，大陸相繼設立華融、長城、東方和信達四大資產管理公司，大陸的小額不良欠款管理行業由此誕生。2005年，譚曼回長沙創業，創辦湖南裕邦律師事務所（後改名為湖南永雄律師事務所），主營欠款催收法律服務。

當時，催收行業魚龍混雜，合法的有律師事務所催收機構，遊走在灰色地段的有諸如商務諮詢等公司，由於從業人員素質參差不齊，這個行業被貼上暴力、黑道的標籤。

譚曼身為一個法律人，希望法律精神和學術理論來主導、規範、提升整個行業，研究出一套完整的管理模式。對善意債務人曉之以法，透過「非訴」途徑促使其主動履行義務；對惡意債務人訴之以法，用法律的力量維護債權人的合法權益。

短短兩年，永雄集團從幾百人的中小型公司，飛速擴張為「萬人規模」的企業， 一個原只有滿腹法律條文的律師，出身草根，白手起家，卻因敏銳的市場嗅覺、獨到的經營理念、超前的管理水準等商業天賦，譚曼在大陸商界裡，也締造了一個傳奇。