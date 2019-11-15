汽車流通協會會長：車市要盤活存量拉動增量

2019-11-15 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



在成熟汽車市場中，二手車交易量大多是新車銷量的二到三倍，而大陸正好相反，新車銷售近3,000萬輛。圖╱新華社 分享 facebook

大陸汽車市場增速已經放緩，汽車流通協會會長沈進軍15日表示，汽車市場已經進入存量市場，必須提升和加強新車、二手車兩大市場的互動性，要透過盤活（採取措施使資產恢復運作）存量拉動增量。

澎湃新聞報導，沈進軍在廈門舉行的2019中國汽車流通行業發展論壇上，分析2019汽車市場的特點，分別是一二線城市的新車銷售要好於三四線城市、豪華品牌保持著兩位數左右的增長、二手車市場好於新車市場。

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他指出，過去大家一直習慣認為，一二線城市新車需求已經飽和，而將眼光盯向三四線城市並不斷下沉通路，但透過數據發現，越是保有量大的地方恰恰越是需求量最多的地方，而這些需求大都來自置換需求。

其次是豪華品牌保持著兩位數左右的增長，且銷量占比提升明顯，這也主要源自於置換帶來的消費升級；最後則是二手車市場好於新車市場，交易量和交易額呈現雙增長態勢。

沈進軍表示，過去大家更多在關注增量，目前大陸的汽車保有量已達2.5億輛，存量就成為了必須要面對和關注的重點，因此活躍和擴大二手車交易顯得十分重要和迫切。

他認為，在成熟汽車市場中，二手車交易量大多是新車銷量的二到三倍，而大陸正好相反，新車銷售近3,000萬輛，二手車交易卻只有1,400萬輛，「二手車交易過程中還存在增值稅徵收方式不合理、二手車商品屬性缺失等若干政策的瓶頸，以及二手車市場自律誠信不足，制約了經營主體的壯大和市場的繁榮。」

沈進軍建議，要透過政策引導和結構調整，發展好二手車和汽車金融這兩個驅動汽車市場健康發展的輪子，真正形成啟動市場的內生動力。

他還提到，市場的下滑也給汽車生產企業帶來了巨大的壓力，透過數據可以看到，生產企業的汽車產銷量、營收以及利潤都出現了較大幅度的下滑，這在以往是十分罕見。廠商矛盾也日益突出。

沈進軍向生產企業呼籲，要改變生產方式，將「以產定銷」轉為「以銷定產」，廠商之間要對「合理庫存」達成共識，要更加關注管道的健康狀況。